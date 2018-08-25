Alışveriş listesi, alışverişe çıkacağınız zaman olmazsa olmazdır. Alınacakların unutulmaması için bir alışveriş listesine her zaman ihtiyaç vardır. Alışveriş listesini de iOS cihazınızda kolayca oluşturabilirsiniz.

iOS’de Alışveriş Listesi Oluşturma

iOS cihazınızda tam teşeküllü bir alışveriş listesi oluşturabilirsiniz. İlk olarak App Store’dan ücretsiz olarak Schop isimli uygulamayı buraya tıklayarak indirin. Uygulamayı indirdikten sonra Schop’u açın, uygulamaya kaydolun.

Uygulamaya kaydolduktan sonra alışveriş listesi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Uygulama ana ekranında Liste Oluştur butonuna tıklayın ve listeyi bir isim verin.

Listeyi isimlendirdikten sonra uygulama ana ekranının sağ üst köşesindeki + butonuna tıklayın ve alışveriş listesine ekleyeceğiniz ürünün markasını veya ismini yazın. Nesne Ekle butonuna dokunarak ürünü alışveriş listesine ekleyin.

Alışveriş listesine eklediğiniz ürünün üzerine tıklayın ve üründen kaç adet alacağınızı belirleyin. Eğer ürünün alışveriş listesindeki fotoğrafını değiştirmek veya aynı markaya bağlı birçok ürün varsa başka bir ürün seçmek için fotoğraf ekranını sola doğru kaydırın.

Alışveriş yaparken alışveriş listesinden, alışveriş sepetinize attığınız ürünü kaldırmak için ise alışveriş listesine ekli olan ürünün sağ tarafında bulunan tik işaretine tıklayın. Ürün tik işaretine tıkladıktan sonra listeden kaldırılacaktır.

İsterseniz ürünü barkodunu da okutarak uygulama tarafından ürünün alışveriş listesine eklenmesini sağlayabilirsiniz. Ürünün barkodunu okutmak için alışveriş listesine nesne eklemek için uygulama ana ekranının sağ üst köşesindeki + butonuna tıklayın ve Tara‘ya dokunun.

Uygulamanın barkodu okuyarak ürünü tanıması için ürünün barkodunun ışıklı bir ortamda düz bir şekilde okutulması gerekmektedir. Bu yüzden karanlık bir ortamda, uygulama, barkodu algılayamayabilir.

iOS’de Alışveriş Listesi Oluşturma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden buraya tıklayarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!