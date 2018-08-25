Motorola Moto E5 Play root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Motorola’nın Moto E5 Play akıllı telefonunda ileri düzey özelleştirmelere gitmek ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekiyor. Bunun için de bootloader kilidi kaldırılmalı ve TWRP recovery yüklenmeli.

Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler (softbrick, bootloop gibi) içerdiğini, cihazı garanti kapsamı dışında bırakacağını; işlemler sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu belirtelim.

Motorola Moto E5 Play Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

Akıllı telefonu en azından % 70 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgileri yedekleyin.

Developer Options menüsünü ve bu menüdeki OEM Unlock ile USB Debugging seçeneklerini etkinleştirin.

menüsünü ve bu menüdeki ile seçeneklerini etkinleştirin. Gerekli dosyaları indirin.

Bootloader kilidini kaldırın.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

twrp_james.img dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve dosyayı Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine transfer edin.

Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine erişin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı açılacaktır.

Akıllı telefonu kapatın. Güç ve ses butonuna basılı tutarak download modunda açılmasını sağlayın. Cihazı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Komut İstemi aracına fastboot boot recovery.img komutunu girin.

TWRP recovery ekranı görününce aşağıdaki komutları kullanın:

adb pull /dev/block/platform/soc/7824900.sdhci/by-name/boot stockboot.img

adb pull /dev/block/platform/soc/7824900.sdhci/by-name/recovery stockrecovery.img

adb reboot bootloader komutu ile cihazı yine bootloader modunda açın.

DM Verity Disabler dosyasını fastboot flash boot boot-e5-noverity.img komutu ile flash’layın.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu kullanın.

Boot imajını flash’lamak için adb push fstab.qcom /vendor/etc/fstab.qcom komutunu yazın.

TWRP recovery menüsünde Wipe seçeneğine gidin ve cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın.

Root Erişimini Sağlamak

Magisk ZIP dosyasını indirin ve dosyayı akıllı telefona transfer edin.

Moto E5 Play akıllı telefonu kapatın ve recovery modunda çalıştırın.

Install seçeneğine dokunun ve cihaza aktarmış olduğunuz Magisk ZIP dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.

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