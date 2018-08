in

Xiaomi Mi Pad 4 Plus ilk kez iki hafta önce satışa çıktı ve stoktaları kısa bir süre içerisinde tükendi. Şimdi cihazın ikinci seri satışına başlanıyor. Xiaomi Mi Pad 4 Plus fiyat ve özellikleri merak ediliyor.

Xiaomi Mi Pad 4 Plus Fiyat ve Özellikleri Belli Oldu

Bildiğiniz gibi Xiaomi Mi Pad 4 ailesi iki farklı sürümle geliyor. Bunlardan birincisi olan Xiaomi Mi Pad 4 ülkemizde de satışa sunuldu. Yeni satışa çıkarılan Mi Pad 4 Plus ise daha büyük ekran ve daha geniş depolama alanına sahip.

Mi Pad 4 Plus’ı iki farklı seçenekle satın alabiliyorsunuz. 64 GB ve 128 GB depolama alanı sunan seçeneklerin her ikisinde de LTE bağlantı desteği mevcut. Xiaomi’nin web mağazasına göre 64 GB Mi Pad 4 Plus fiyatı 275 dolar ve 128 GB Mi 4 Plus fiyatı 305 dolar olarak açıklanmış.

İki bellek yapılandırması da Siyah ve Altın renkleriyle sunuluyor. En hızlı satılan seçenek 128 GB’lık model olmuştu. Model stoklara henüz yeni giriş yaptı. Tabletin Türkiye çıkış tarihi henüz merakla bekleniyor.

Xiaomi Mi Pad 4 özellikleri:

Qualcomm Snapdragon 660

8 inç 16:10 1920×1200 piksel ekran

4 GB RAM; 64 GB dahili depolama

6,000 mAh batarya

13 MP ana kamera

5 MP ön kamera

Yüz tanıma ile ekran kilidi açma

Xiaomi Mi Pad 4 Plus özellikleri:

Qualcomm Snapdragon 660

10.1 inç 16:10 1920×1200 piksel ekran

4 GB RAM; 129 GB dahili depolama

8620 mAh batarya

13 MP ana kamera

5 MP ön kamera

Yüz tanıma ile ekran kilidi açma

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum