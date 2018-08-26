Android‘li akıllı telefonlarda Google Play Store uygulamasını güncellemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Diğer tüm uygulamalar gibi Google Play Store uygulamasının kendisi de zaman zaman güncelleniyor. Tabii Google Play Store’un güncellemeleri alışageldiğimiz şekilde yapılmıyor. Bu araç için güncelleme hazırlandığında güncel versiyonu Google Play’in uygulama güncelleme sekmesi altında göremiyoruz. Google Play Store, güncellenen uygulamalar listesinde belirmiyor.

Google Play Store aracı arka planda, otomatik olarak güncellenmekte. Sizin bir müdahalede bulunmanıza gerek kalmıyor.

Peki cihazınızda Google Play Store’un güncel versiyonu yoksa ve siz de bu uygulamayı güncellemek istiyorsanız ne yapacaksınız? Android‘li akıllı telefonlarda Google Play Store uygulamasını güncellemek esasında oldukça kolay.

Android: Google Play Store Uygulamasını Güncellemek

Öncelikle Android’li akıllı telefonunuzdaki Google Play Store uygulamasını açın. Arayüzde sol üst kısımda yer alan, üç çizgili simgeye sahip olan butona dokunun.

Açılan menüdeki Settings seçeneğine erişin.

Karşınıza gelen arayüzde aşağı doğru kaydırma yapın ve Play Store version seçeneğini bulun.

Play Store version‘un üzerine bir kez dokunun.

Bu noktada iki şey gerçekleşebilir: Google Play Store uygulamasının güncel olduğu uyarısını görebilirsiniz ya da uygulama güncel değilse güncelleme işlemi arka planda otomatik olarak gerçekleşebilir. Güncelleme tamamlandığında bu konu ile ilgili bildirim alırsınız.

Gördüğünüz gibi Play Store uygulamasını güncellemek oldukça kolay.

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