Huawei Mate 20 ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni ortaya çıkan bir iddiaya göre tüm Mate 20’ler Android 9 işletim sistemiyle kutudan çıkacak.

Huawei Mate 20 Android 9 Pie ile Gelecek

Avrasya Ekonomi Komisyonu tarafından paylaşılan bilgilere göre telefonlar kıtaya ulaşmış durumda. Komisyon yeni Huawei Mate 20’lerin Android 9 yazılımını çalıştırdıklarını ve cihazların bu işletim sistemiyle test edildiklerini belirtmiş.

Bu da Huawei’in söz verdiği gibi yeni Mate 20’lerde Android Pie işletim sisteminin kullanılacağını doğrulamış oluyor. Komisyon, firmanın yeni Android’de ne tür değişiklikler yaptığını açıklamamış.

Bu anlamda Mate 20’lerin Google Pixel cihazlardan daha farklı görüneceklerini tahmin ediyoruz. Bu da Huawei’in özellikle arayüz tarafında çok sayıda değişiklik yapabileceğini gösteriyor. Firmanın Android 9’u daha kullanışlı hale getirip getirmeyeceğini hep beraber göreceğiz.

Android 9 için geliştirilen Emotion arayüzünü çalıştıracak olan yeni Mate 20, Mate 20 Lite ve Mate 20 Pro farklı özelliklere sahip olacak. İçlerinden Mate 20 ve Mate 20 Pro Kirin 980 yonga seti ile gelecek. Lite sürümünde ise daha az güç tüketen farklı bir çipset kullanılacak.

Bazı diğer söylentilere göre Mate 20 Pro bataryası 4200 mAh olacak ve 6,9 büyüklüğünde bir OLED ekranı taşıyacak. Bu da ekran içi parmak izi okuyucusu ihtimalini güçlendiriyor. Mate 20, Mate 20 Lite ve Mate 20 Pro fiyat ve çıkış tarihi bilgileri henüz netleşmiş değil. Ancak ekim ayı en kuvvetli tarih olarak görülüyor.

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