Sony Xperia XZ3’ün 30 Ağustos’ta IFA 2018’de tanıtılmasını bekliyoruz. Eğer tüm söylentiler ve sızıntılar doğru çıkarsa bizi heyecan verici bir cihaz bekliyor olabilir.

Sony Xperia XZ3 Fiyatı ve Özellikleri Netleşti

MySmartPrice tarafından paylaşılan görsel Xperia XZ3 hakkında yeni bilgiler vermiyor ancak telefonun nasıl görüneceğini oldukça iyi açıklıyor. Öndeki 18:9 en boy oranlı ekranda bir çentik yok ve üstte ve altta ince fakat görünür bir çerçeve yapısı var. Ekranın alt kısmında Sony’nin logosu için bir alan ayrılmış.



Arka tarafta Sony tek objektifli bir kamera ile gitmeyi tercih etmiş. Ancak Sony’yi özel yapan nokta kamera lenslerini kendisi geliştiriyor olması. Son olarak 48 MP bir kameranın sızıntısı yapılmıştı. Xperia XZ3 bununla donatılırsa yeni bir rekoru kırabilir.

Elbette sızdırılmış resmin gerçek olduğunun bir garantisi yok. Zira MySmartPrice görüntünün nasıl ellerine ulaştığını söylememiş. Tabii bu anlaşılabilir ancak her şey oldukça gerçek görünüyor ve Sony’nin alışılmış telefon tasarımıyla benzeşiyor. Ayrıca daha önce karşılaştığımız diğer sızıntılarla örtüşüyor.

Telefonun arkasında bir NFC logosu göze çarpıyor ve kamera için otomatik odak teknolojisine ev sahipliği yapan fazladan bir sensör var. Şimdilik şaşırtan çok fazla detay yok ancak cihaz diğer Android amiral gemileri gibi Snapdragon 845 yonga setine ev sahipliği yapacak.

Sony Xperia XZ3 fiyatı yaklaşık 470 dolar olacak. Yani bir iPhone X’in yarı fiyatına yaklaşacak. Xperia XZ3 özellikleri şimdilik böyleydi. Daha fazlasını önümüzdeki perşembe günü gerçekleştirilecek olan IFA 2018’de öğreneceğiz.

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