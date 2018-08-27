Skype uygulamasını Android ve iOS sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip arkadaşlarınızla ücretsiz olarak görüntülü konuşabilir ve mesajlaşabilirsiniz. Çoğu iş görüşmelerinde ve toplantılarda tercih edilen Skype uygulaması görüntülü görüşme ve mesajlaşma tamamen ücretsizdir. Uygulamayı Android cihazlar için uygulama mağazası olan Google Play Store’dan, iOS cihazlar için App Store’dan ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

Android ve iOS: Skype’taki Sohbetleri Temizleme

Akıllı telefonunuza yüklü Skype uygulamasında çoğunlukla görüntülü konuşma özelliği kullanıldığı için sohbete pek gerek duyulmaz. Bu sebeple, sohbet penceresindeki mesajların nasıl silineceği konusunda herkes bilgi sahibi olamayabilir. Skype’da arkadaşınızla sohbet ettikten sonra bu sohbet penceresini temizleyebilirsiniz.

Skype’da sohbetleri temizlemek için ilk olarak akıllı telefonunuza yüklü olan Skype uygulamasını açın. Skype uygulamasının ana ekranında mesajlaştığınız veya görüntülü olarak konuştuğunuz kişilerle olan sohbet ekranları yer alacaktır. Hangi sohbet ekranını temizlemek istiyorsanız o sohbet ekranının üzerine uzunca basılı tutun. Açılan penceredeki seçeneklerden Konuşmayı Sil‘e tıklayın. Son olarak Sil’e dokunun ve sohbet ekranını temizleyin.

Ücretsiz çağrı ve görüntülü sohbet uygulaması Skype’ı Android cihazınıza indirmek için buraya, iOS işletim sistemine sahip cihazınıza indirmek için buraya tıklayın. Bu uygulamayı ön kamera ve arka kameraya sahip tabletler de de kullanabilirsiniz.

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