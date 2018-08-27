Akıllı saat Apple Watch ile gününüzü düzenli bir hale getirebilirsiniz. Gün içerisinde yaptığınız spor esnasıda harcadığınız enerjiyi ölçebilir, yaptığınız koşuda katettiğiniz mesafeyi hesaplayabilir ve zamanı kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında birçok özelliğe sahip olan Apple Watch’da alarm kurabilir, kurduğunuz alarm ile kolayca uyanabilirsiniz.

Apple Watch’da Alarm Oluşturma

Apple’ın ürettiği ve geliştirdiği kullanıcı dostu akıllı saat Apple Watch’ta alarm oluşturmak için Apple Watch’unuzun ana ekranında uygulamalara gelin ve alarm uygulamasına girin. Alarm uygulamasının ana ekranında bulunan Alarm Ekle butonuna tıklayın. Alarm Ekle’ye tıklayarak istediğiniz kadar yeni alarm oluşturabilirsiniz.

Alarm uygulamasında istediğiniz saati ayarlamak için saat karesini aşağı veya yukarı doğru kaydırın. Saati belirledikten sonra dakikayı da ayarlamak için dakika karesini aşağı veya yukarı doğru kaydırın. Alarm saatini belirledikten sonra Kur‘a tıklayın. Böylece Apple Watch’ta alarm kurabilirsiniz.

Oluşturduğunuz alarmı kaldırmak veya düzenlemek için ise Apple Watch’ta alarm uygulamasında Alarm uygulamasını açın. Ekranda yer alan kurulu alarmların üzerine tıklayarak alarm saatini ve tekrarlama gününü değiştirebilir, alarmı devre dışı bırakabilirsiniz. Alarmı silmek için uygulamanın ana ekranında silmek istediğiniz alarmın üzerine tıklayın ve Sil butonuna basın.

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