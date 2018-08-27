Honor 9 Lite EMUI 8.0 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. EMUI 8.0 arayüzünü çalıştıran Honor 9 Lite akıllı telefonda bazı özel araçlardan yararlanmak ve ileri düzey özelleştirmeler gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte. Bunun için de bootloader kilidinin kaldırılması ve TWRP recovery yüklenmesi lazım.

Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler (softbrick, bootloop gibi) içerdiğini, cihazı garanti kapsamı dışında bırakacağını; işlemler sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu belirtelim.

Honor 9 Lite EMUI 8.0 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

Akıllı telefonu en azından % 70 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Developer Options menüsünü ve USB Debugging seçeneklerini etkinleştirin.

menüsünü ve seçeneklerini etkinleştirin. Minimal ADB and Fastboot

TWRP Recovery

Magisk

Bootloader kilidini kaldırın. (Huawei ve Honor bootloader kilidi kaldırmayı sağlayan servisini sonlandırdığı için kod talebinizi mobile@Huawei.com & huaweifans@huawei.com mail adreslerine yapın ya da ücretli DC-unlocker servisini kullanın.)

TWRP Recovery Yükleme

TWRP recovery imajını indirin ve dosyayı Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine transfer edin.

Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine erişin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı açılacaktır.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazı bootloader modunda açmak için adb reboot bootloader komutunu yazın.

Akıllı telefon bootloader moduna geçince TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery_ramdisk twrp_honor9_lite_0.1.img komutunu girin.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatmak için fastboot reboot komutunu kullanın.

Root Erişimini Sağlama

Magisk ZIP dosyasını akıllı telefona aktarın. Cihazı kapatın ve recovery modunda başlatmak için güç ile ses artırma tuşlarına basılı tutun.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun. İndirip cihaza aktarmış olduğunuz Magisk dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz, ilk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.

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