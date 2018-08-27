Samsung Galaxy C7 Pro ve C5 Pro’da güncelleme sonrası İngilizce dil sorunu ve sorunun çözümü için neler yapabileceğinize bakacağız. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un Android işletim sistemli çok sayıda akıllı telefon modeli mevcut. Üst düzey Galaxy S serisi, uygun fiyatlı modellerden oluşan Galaxy J serisi, bu iki serinin arasında konumlandırılan Galaxy A serisi ve büyük ekran ile dokunmatik kalem içeren üst düzey Galaxy Note serisi gibi farklı kademelerde çok sayıda ürün seçeneği var.

Piyasada firması tarafından resmi olarak değil de başka ithalatçılar tarafından getirilip satışa sunulan çok sayıda akıllı telefon modeli mevcut. Bu ürünlerde resmi firma garantisi olmuyor, garanti kapsamındaki hizmetler ithalatçının anlaştığı teknik servisler tarafından sağlanıyor. Samsung’un esasen Çin ve Hong Kong’da satışa sunduğu Galaxy C serisi akıllı telefonlar da ülkemize bu şekilde adım atmış vaziyette. Bu ürünler ithalatçı garantili.

Samsung Galaxy C7 Pro ve C5 Pro’da Güncelleme Sonrası İngilizce Dil Sorunu

Galaxy C7 Pro ve Galaxy C5 Pro akıllı telefon için yakın zamanda dağıtıma sunulan Android Oreo güncellemesi sonrası kullanıcılar cihazlarında İngilizce dil sorunu ile karşı karşıya kaldı. Menülerde kısmen İngilizce, kısmen Türkçe ifadeler göze çarpıyor. Duruma bakılırsa fabrika ayarlarına sıfırlama işe yaramıyor.

Bu noktada sorunu çözen yeni bir güncelleme yayınlanana dek kullanıcıların yapabilecekleri pek bir şey yok. Odin ile bir önceki firmware’i yüklemek çözüm olabilir ancak bu durumda güncellemenin getirilerinden mahrum kalınıyor. TWRP recovery yüklenip root erişimi sağlandıktan sonra bir custom ROM yüklenebilir ancak bu durumda da akıllı telefon garanti kapsamı dışında kalacaktır. Türkçe dil destekli bir launcher da düşünülebilir ancak alt menülerde sorunun devam etmesi olası.

Güncellemenin Galaxy C serisi Türkiye’de resmi olarak satılmadığı için Samsung Türkiye tarafından hazırlanmaması kullanıcılar açısından bir talihsizlik. Güncelleme sonrası İngilizce dil sorununun çözümünü sağlayacak yeni bir güncellemenin yayınlanması zaman alabilir ya da bu sorun firmanın çözülmesi gereken hatalar listesinde yer bulamayabilir.

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