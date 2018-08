Android‘li akıllı telefonlarda sahte konum açma işlemi için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda kullandığınız bazı uygulamalar konum servislerine erişmek isteyebilir. Zaman zaman bulunduğunuz konumda değil de başka bir konumdaymış gibi görülmek isteyebilirsiniz. Bu noktada üçüncü parti bir uygulamadan yardım almanız gerekecektir. Android‘de sahte konum açma işlemi hiç de zor değil.

Android: Sahte Konum Açma

Android’de sahte konum açma işlemi için kullanabileceğiniz çok sayıda çözüm mevcut. Bizim tavsiyemiz ise Mock GPS with joystick uygulaması olacak.

Öncelikle uygulamayı Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak akıllı telefonunuza yükleyin.

Android’de Settings – About Phone menüsüne ilerleyin. Bu menüdeki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunun, Developer Options menüsü Settings altında etkinleşecek ve ekranda da You are now a developer uyarısı belirecektir.

Developer Options menüsüne ilerleyin, Debugging sekmesini bulun ve buradaki Select mock location app seçeneğine dokunun. Mock GPS uygulamasını seçin.

Uygulama tepsisini açın ve Mock GPS uygulamasını çalıştırın. Sırasıyla Continue ve Allow seçeneklerine dokunun.

Haritada yakınlaştırma – uzaklaştırma yaparak ya da arama kutucuğuna belirli bir adresi girerek kendinizin bulunduğu yermiş gibi göstermek istediğiniz konumu seçin.

Uygulama ile işiniz bittiğinde ve sahte konumu kapatmak istediğinizde uygulama arayüzündeki durdurma butonunu kullanmanız yeterli olacaktır.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.