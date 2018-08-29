Samsung Galaxy C7 Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, 2016 yılında satışa sunduğu Galaxy C7 akıllı telefonu için yeni bir güncellemeyi dağıtıma sundu. Akıllı telefonu Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna taşıyan güncelleme cihazın Çin’deki SM-C7000 model numaralı versiyonuna ulaşmaya başladı.

Öte yandan SM-C5018 model numaralı Galaxy C5 Pro akıllı telefon için de Android Oreo güncellemesi yayınlandı. Galaxy C5 Pro’nun SM-C5010 modeli için Android 8.0 Oreo güncellemesi 5 Ağustos’ta dağıtıma girmişti.

Samsung Galaxy C7 Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Galaxy C7 (SM-C7000) akıllı telefonu Android 8.0 Oreo versiyonuna yükselten güncelleme paketi cihazı C7000ZCU3CRH3 yazılım versiyonuna taşıyor. Galaxy C5 Pro (SM-C5018) ise C5018ZMU1CRH2 yazılım versiyonuna geçiş yapıyor. Galaxy C7 için hazırlanan güncelleme Ağustos ayı Android güvenlik yamalarını içerirken Galaxy C5 Pro için geliştirilen güncelleme Temmuz ayı güvenlik yamalarıyla geliyor.

OTA yoluyla dolaşıma giren güncelleme paketinin bildirimi tüm akıllı telefonlara aynı anda ulaşmadığı için kullanıcıların sabretmeleri gerekiyor.

156.6 x 77.2 x 6.8 mm boyutlarında ve 169 gram ağırlığındaki Samsung Galaxy C7’nin 5.7 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihaza Qualcomm’un orta seviye Snapdragon 625 yongaseti güç veriyor. 4 GB RAM, 32 / 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvası, 16 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü f/1.9 selfie kamerası ve 3300 mAh kapasiteli pil içeriyor.

Kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla çıkan akıllı telefon daha önce Android 7.0 Nougat güncellemesini almıştı.

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