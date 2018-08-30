Instagram’da onaylanmış hesap başvurusu yapmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Bir işletme sahibiyseniz ya da geniş çevrelerce tanınan bir kişiyseniz mutlaka doğrulanmış – onaylanmış sosyal medya hesaplarına sahip olmak isteyeceksinizdir. Bu sayede ilgili sosyal medya hesaplarının gerçekten işletmenize / size ait olduğu anlaşılabilir. Sosyal medya platformlarında ünlüler ve çok takipçili hesaplar için doğrulanmış – onaylanmış hesap özelliği sunuluyor.

Twitter’da kullanıcı hesaplarını doğrulanmış hesap haline dönüştürmenin Facebook’a kıyasla daha kolay olduğu biliniyor. Popüler sosyal ağ sitelerinden Instagram’da doğrulanmış – onaylanmış hesap başvurusu yapmak mümkün. Servis bu özelliği dün yaptığı bir açıklama ile duyurdu. Instagram’da onaylanmış hesap başvurusu yapmak oldukça kolay.

Instagram’da Onaylanmış Hesap Başvurusu Yapmak

Öncelikle Android veya iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzdaki Instagram uygulamasını son sürüme güncellediğinizden emin olun. Elinizde geçerli bir fotoğraf da bulunmalı.

Instagram uygulamasını açın ve Profile sekmesine gidin. Buradaki dişli çark simgeli butona ya da üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun. Settings ekranına erişin.

Ayarların yer aldığı bu ekrandaki Request Verification seçeneğine dokunun. Full Name kutucuğuna tam adınızı, ad ve soyadı bilgilerinizi içerecek şekilde girin.

Choose File seçeneğine dokunun ve galeriden bir fotoğrafınızı seçin. Dilerseniz kamera ile o an çekim yapabiliyorsunuz. Dosyayı ekledikten sonra Send seçeneğini kullanın.

Instagram başvurunun ne kadar sürede dikkate alınacağı konusunda bir bilgi vermiyor. Doğrulanmış – onaylanmış hesap başvurularına kesin olarak olumlu dönüş yapılacağı konusunda bir garanti de verilmiyor. Yani hesabınızı doğrulanmış hesap yapamayabilirsiniz.

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