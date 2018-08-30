Düşük Güç Modu, iPhone’unuzun pil ömrünü korumak adına yararlı olabilir. Elle ayarlanabilir veya pil seviyeniz %20 ve %10’a düştüğünde açabilirsiniz. Jailbreak’li bir cihazınız varsa, Rahatsız Etme seçeneğini kullanırken otomatik olarak Düşük Güç Modu’nu açabilir ve böylece şarj tüketimini düşürebilirsiniz.

Rahatsız Etme Açıkken Düşük Güç Modu’nu Açarak Şarj Tüketimini Azaltmak

Yüklendiğinde, KingPuffdaddi tarafından geliştirilen LowPowerDND, Rahatsız Etme Modu’nu aktifleştirdiğiniz zaman Düşük Güç Modu’nu otomatik olarak açacaktır. Özellik iPhone’unuzun iş yükünü azaltmak ve cihaz kullanımda değilken değerli pil ömrünü korumak için Düşük Güç Modu’nu otomatikleştirmeye yardımcı olur.

Bu ince ayar, Düşük Güç Modu’nu Rahatsız Etme özelliğinden ayrı olarak değiştirmek zorunda kalmamanızın yanı sıra cihazınızı sıklıkla şarj etmenin uzun vadede getireceği zararlardan kurtarma gibi büyük faydalar sunuyor.

Hepsinden iyisi, LowPowerDND ücretsiz ve Cydia içinde mevcut; Tweak ayrıca bir kez kurulduktan sonra hemen çalışacak ve aşağıda göreceğiniz gibi, sizi çeşitli ayarlarla manuel olarak oynamak zorunda kalmanın zamanından ve zahmetinden kurtaracaktır.

1. Adım: LowPowerDND’yi yükleyin

iPhone’unuzdaki Cydia uygulamasını açın, sağ alttaki büyüteç simgesine dokunun ve arama alanına “lowpowerdnd” yazın. Ardından LowPowerDND’yi yüklemeye devam etmek için Ayrıntılar sayfasının sağ üst kısmındaki “Yükle”ye dokunun.

Tweak’in onay sayfasında, kurulumu sonlandırmak için sağ üstteki “Onayla”ya dokunun. Tweak şimdi cihazınıza indirilecek, bu yüzden işlemin tamamlanmasını bekleyin. Telefonunuz LowPowerDND’yi yüklemeyi bitirdikten sonra “SpringBoard’u Yeniden Başlat”ı seçin.

2. Adım: Rahatsız Etme’yi Açın (ve Düşük Güç Modu’nu)

LowPowerDND, iPhone’u yeniden başlatmanızın ardından devreye girer ve Rahatsız Etme’yi her açtığınızda Düşük Güç Modu’nu otomatik olarak etkinleştirir. Bu nedenle, Rahatsız Etme’yi her akşam açılacak şekilde planlamışsanız Düşük Güç Modu, enerjiyi daha fazla korumak ve geceleyin şarj etme alışkanlığından kurtulmak adına bu özellik ile birlikte çalışacaktır.

3. Adım LowPowerDND’nin Ayarlarını Değiştirmek (İsteğe Bağlı)

iPhone’unuzun Ayarlar uygulamasında bulunan LowPowerDND sekmesini açarak özelliğe istediğiniz zaman erişebilirsiniz. Buradan yine özelliği tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Düşük Güç Modu’nun siz Rahatsız Etme’den çıktıktan sonra her zaman açık kalmasını istiyorsanız, “DND ile Düşük Gücü Devre Dışı Bırak” seçeneğini varsayılan olarak etkinleştirin. Bunun bir diğer adı da “Disable Low Power with DND”dir.

LowPowerDND’nin Düşük Güç Moduna hiçbir şekilde müdahale etmediğini belirtelim. Apple’ın özelliği yine gerektiği gibi çalışmaya devam edecek ve Rahatsız Etme’yi etkinleştirmeden manuel olarak açabileceksiniz. Ayrıca pil seviyeniz yüzde 20 ve yüzde 10’a düştüğünde yine etkinleştirebileceğiniz bir seçenek olarak görünecek. Düşük Güç Modu, siz önceden LowPowerDND’yi açmadığınız sürece, iPhone’nuzun pili şarj edilirken yüzde 80’lik kapasiteye ulaştığında otomatik olarak devre dışı kalır.