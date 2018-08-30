Xiaomi Mi 8 SE ve Mi Mix 2 MIUI 10 güncellemesi ile ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Çin merkezli teknoloji firması Xiaomi, akıllı telefonlarında kullandığı MIUI arayüzünün 10. versiyonunu daha önce Mi 6 akıllı telefon için yayınlamıştı. Çin’den gelen son bilgiler Xiaomi Mi 8 SE ve Mi Mix 2 MIUI 10 güncellemesi dağıtımının da başladığını gösteriyor.

Xiaomi Mi 8 SE ve Mi Mix 2 MIUI 10 Güncellemesi

MIUI 10 stabil ROM’unun dağıtımı şu an için yalnızca Çin’de gerçekleşiyor. Güncelleme bildirimi Çin’de de tüm akıllı telefonlara iletilmiş değil, dağıtım dalgalar halinde yapılıyor. Mi 8 SE ve Mi Mix 2 akıllı telefonların 10.0.1.0.OEBCNFH ve 10.0.0.1.0.ODECNFH yazılım versiyonuna terfi ettiği belirtiliyor. Güncelleme paketlerinden ilkinin boyutu 930 MB iken ikincisinin boyutu ilginç şekilde daha küçük, 620 MB seviyesinde.

MIUI 10 güncellemesinin ilk etapta Çin’de kullanıma sunulduğunu belirtmiştik, güncellemenin önümüzdeki haftalarda cihazların global versiyonu için de dağıtıma girmesi bekleniyor.

Mayıs 2018’de duyurulan Mi 8 SE akıllı telefonun 5.88 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 2244 x 1080 piksel çözünürlükte. Cihazda Snapdragon 710 yongası, 4 / 6 GB RAM, 64 / 128 GB kapasiteli depolama birimi, arka yüzde 12 MP ve 5 MP çift kamera yapılandırması, ön yüzde 20 MP selfie kamerası, 3120 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler var.

Eylül 2017’de kullanıcılarla buluşturulan Mi Mix 2’nin 5.99 inç genişlikli IPS LCD ekranı 2160 x 1080 piksel çözünürlük değeri sunuyor. Akıllı telefonda Snapdragon 835 yongaseti, 6 / 8 GB RAM, 64 / 128 / 256 GB kapasiteli depolama birimi, arka kısımda 12 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera, ön yüzde 5 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası ve 3400 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler mevcut.

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