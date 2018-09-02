Asus Zenfone 5/5Z, cam arka kapağı ve zarif köşeleri ile oldukça güzel bir telefon. Ancak cihazla birlikte gelen kılıf telefonun görünümü için yeterince iyi değil. Dolayısıyla, cihazın genel görünümünü daha da iyileştiren kılıflar ve kapaklar arıyorsanız doğru yere geldiniz. İşte Asus ZenFone 5/5Z kılıf listesi.

Asus ZenFone 5/5Z Kılıf

Bu yazıda Asus Zenfone 5/5Z için en iyi kılıf ve koruyuculardan bahsetmek istedik ve buna uygun bir liste hazırladık. Kılıfların hem Amazon hem de AliExpress bağlantılarına yer vererek iki seçenek sunduk. Daha fazla uzatmadan başlayalım.

1. Mustaner Güçlü Darbe Emici Ayaklı Kılıf

Eğer Zenfone 5/5Z için tam teşekküllü bir kılıf arıyorsanız, Mustaner darbe emici zırh kılıf sizin için uygun olabilir. Bu TPU kılıf, telefonunuzu her yönden korumak için iki farklı katmana sahip. Dış katmanı yumuşakken, düşme ve darbeleri emmesi için içeride sert bir katmanı daha mevcut. TPU adını buradan alıyor. Dıştaki dokusu telefonun tutuşunu destekliyor. Kılıf ZenFone 5/5Z ile film izlemenize veya kolayca fotoğraflarınız arasında gezinmenize yardımcı olacak bir ayak ile geliyor.

Amazon’dan Satın Al (13.43 dolar)

AliExpress’den Satın Al (1.75 dolar)

Tipik olarak, zırh görevi gören kılıflar telefona hayli bir kalınlık ekler ve burada da bir istisna yok. Ancak günün sonunda, bu kılıflar telefonunuzu koruyor ve bazılarımız için en önemli olan şey bu. AliExpress seçeneğinin hayli ucuz olduğunu belirtelim.

2. Mustaner Hafif Darbe Emici Kılıf

Mustaner hafif çok emici ZenFone 5/5Z kapağı köşelere özel olarak odaklanmış destekleyici bir kılıf. TPU malzemeden yapılmış, yumuşak ipek dokular ve karbon kaplama ile çift tonlu bir görünümüne sahip. Kamera modülü ve parmak izi tarayıcısı için ayrılmış özel bir boşluğa da sahip. Kalınlaştırılmış kenarları telefonun çizilmesini veya hasar almasını önlemede fazladan koruma sağlıyor.

Amazon’dan Satın Al (13.54 dolar)

AliExpress’den Satın Al (1.51 dolar)

Bu kılıf seçeneğinde tuşların üzerini kaplayan doku sert yapıda ve basma hissini belirgin biçimde iletiyor. Kılıf Lacivert, Nane Yeşili, Siyah, Gri ve Kırmızı renklerine sahip. AliExpress seçeneğinin daha ucuz olduğunu belirtelim.

3. Xigua İnce, Darbeye Dayanıklı Kılıf

Xigua ince koruyucu kapağı telefona güzel bir görünüm vermek için tasarlanmış bir ürün. Suni deriyi TPU teknolojisi ile başarılı bir şekilde birleştiriyor. Kaymaz bir malzemeden yapılan kılıf, sırttaki deri benzeri doku ile daha iyi bir tutuş sağlıyor. Ayrıca düğmeler tümüyle kapanıyor ve böylece kasanın içine toz girmesi önleniyor. Kılıf gayet hafif ve içeride ısı dağılımını destekleyen desenler mevcut.

Amazon’dan Satın Al (12.49 dolar)

AliExpress’den Satın Al (2.99 dolar)

Xigua ince Koruyucu kılıf dört renkte mevcut: Kırmızı, Siyah, Mavi ve Gri. AliExpress seçeneği her zaman olduğu gibi daha ucuz.

4. IMAK Aşırı İnce Koruyucu Kılıf

Cihazlarının görünümünü fazla değiştirmeyecek ince bir kılıfa sahip olmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir ürün. Kılıf toz ya da parmak izi tutmuyor ve Asus ZenFone 5/5Z’yi hoparlör ızgaraları dahil olmak üzere baştan sona sarıyor. Kılıf sert plastikten imal edilmiş ve inceliği buradan kaynaklanıyor. Bazı plastik kılıflarda telefonun alt kısmı açıkta kalırken IMAK, malzemeden kısmayı tercih etmemiş ve bu da sevindirici.

AliExpress’den Satın Al (2.99 dolar)

Koruyucu kılıf beraberinde hediye bir ekran koruyucu ile geliyor. IMAK ZenFone 5/5Z ince plastik kılıf siyah, mavi ve kırmızı renklere sahip.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum