Güçlü bir Android telefon kulanıyor ve cihazınızla en iyi grafiklere sahip oyunları oynamak istiyorsanız, Android için en iyi grafikli oyunlar listesini sizin için oluşturduk. Bu oyunları indirin ve dilediğinizce eğlenin.

RPG ve aksiyon oyunlarının boy gösterdiği listede ana maddemiz grafik kalitesi oluyor. Hoşunuza giden bir oyunu seçebilir ve bağlantılar üzerinden indirebilirsiniz. Ayrıca listedeki oyunların güncel olduklarını, eski yıllarda çıkmış oyunları listeye dahil etmediğimizi belirtmek gerekiyor.

Android İçin En İyi Grafikli Oyunlar

Asphalt 9: Legends

Otomotiv fantezilerinizi yaşamak için en güzel araçları içeren oyunda, görseller söz konusu olduğunda kesinlikle hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Aston Martin Vulcan, Ford GT, Nissan GT-R Nismo, Ferrari 488 GTB, LaFerrari ve McLaren P1 gibi değerli modelleri toplayın ve daha sonra egzotik yerlerin etrafında sürün.

Darkness Rises

Bu RPG oyununda savaşçı, büyücü, suikastçi ve barbar arasından seçim yapmak için dört oyuncu sınıfı var ve oyun sizi dört kişiyi hareket halindeyken teşvik ediyor. Her sınıf, farklı görünümlü silah ve zırh gibi farklı bir his ve oyun stiline sahiptir.

Shadowgun Legends

Shadowgun Legends, gözler için gerçek bir muamele, yemyeşil grafikler ve Destiny – Halo gibi klasik AAA konsol oyunlarını hatırlatan fütüristik bir ortama sahiptir. Fütüristik bir paralı asker ya da ‘Shadowgun’ olarak oynarsanız savaşmaktan ve güçlenmekten kaçınmayın.

Tekken Mobile

Tekken Mobile, son derece popüler dövüş serilerini cep telefonuna taşıyor ve bunu yaparken gerçekten iyi görünüyor. Tekken oyunlarını karakterize eden sofistike kontroller, sadece 2B hareketi ile sınırlı sayıda animasyon ve dövüş tekniklerinin olduğunu belirtmek gerekiyor.

Sdorica Sunset

Bu oyunda hikaye, savaşlar arasındaki konuşma bölümleriyle anlatılıyor. Savaşın bir bulmaca oyununun unsurları vardır. İki taraf sıraya giriyor ve birbirlerine bakıyor ve oyuncu farklı saldırıları, büyüleri ve yetenekleri tetiklemek için parmağıyla renkli küreleri eşleştiriyor.

Lineage II: Revolution

RPG karakter seçenekleri oldukça geleneksel olan oyunda insan savaşçısı, elf sihirbazı gibi türler var ama daha yüksek seviyelerde ek karakterler açılır. Örneğin, herhangi bir kadın insan ya da bir erkek elfidir. Bununla birlikte, tüm karakter modelleri Unreal motorunda güzel bir şekilde işlenir.

Warhammer 40,000: Freeblade

Freeblade’de silahlar, füzeler ve fırlatma bıçakları da dahil olmak üzere çeşitli yıkıcı silahları taşıyan yürüyen bir insansı makine olan İmparatorluk Şövalyesinin rolünü üstleneceksiniz. Eğlenceli ve vahşice şiddet içeren bir aksiyonda, vahşi yabancılar ve kaos şeytani güçlerin arasından geçerek yolunuza devam edin.

Middle Earth:Shadow of War

Temelde RPG unsurları olan bir strateji oyunu Shadow of War’dan çıkan kahramanlar önceki Mordor Shadow’un ve küçük çaplı savaşta Yüzüklerin Efendisi filmi üçlemesini kontrol edersiniz. PC / konsol sürümünde olduğu gibi, oyun düşman taktiklerini geliştirmek için Nemesis sistemini kullanılır.

Samorost 3

Samorost’taki görevleri tamamlamak, muhteşem sanal dünyanın her santimini keşfetmek ve manzarada içmek için neredeyse harikadır. Bu hikaye tabanlı oyunda kendi hızınızda ilerlemek için bolca zamanınız olacak. Oyunun çekiciliği ise yaptığınız şeyi, ne yapmanız gerektiğini veya aslında ne olduğunu gerçekten bilmediğinizdir.

SBK16

SBK16, bisiklet ve biniciler için gerçekçi grafiklere sahip tam donanımlı bir motorsikle yarışı simülasyonudur. Kontroller mümkün olduğu kadar hayata sadık kalarak oldukça basittir. Manuel olarak hızlanmalı ve fren yapmalı ve telefonunuzu dönüşlerde yaslanacak şekilde eğmeniz gerekir.

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