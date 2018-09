in

iPad tasarımcılar için oldukça kullanışlı bir cihaz. Özellikle iPad Pro sahibi kullanıcılar iPad Pro için uygun çizim araçlarını merak ediyor. Biz de sizler için en iyi 10 iPad çizim uygulaması nedir sıraladık.

En İyi 10 iPad Çizim Uygulaması

iPad, kullanışlılığı sayesinde tasarımcılar için yararlı olabilecek pek çok sayıda uygulama ile geliyor. Hareket halindeyken tasarlama ve çizerek beyin fırtınası yapma ve geleneksel not alma işlemlerine kadar, bu listedeki her uygulama tasarımcıların özel bir ihtiyacını karşılıyor ve kendine has özelliklerle geliyor. Şimdi bunlara göz atalım.

Adobe Illustrator Draw, vektör sanat çalışmaları oluşturmaya, tasarlamaya ve düzenlemeye yardımcı olur. Uygulama çeşitli kalem uçlarını, stilusları, katmanları vb. özellikleri destekler. Ayrıca birçok dilde kullanılabilir.

Concepts, profesyonel tasarımlar veya eskizler yapmak için harika bir karalama uygulamasıdır. Hızlı kısayollar ve sonsuz katman desteği sunuyor. Aynı zamanda sonsuz tuval, nesne kütüphaneleri, organik fırçalar, duyarlı vektör motoru, hassas aletler ve çok daha fazlasına sahip.

Noteshelf, imzalar da dahil olmak üzere notlarınızı mümkün olan her şekilde almanıza izin verir. İlginç olan şey, notlarınıza ses kayıtları ekleyebilir, skeçler çizebilir ve resimler koyabilirsiniz. Ayrıca, PDF’lere açıklama ekleyebilir, formları doldurabilir, belgeleri yazdırabilir, sözleşmeleri imzalayabilir ve Noteshelf’i kullanarak daha fazlasını yapabilirsiniz.

Adobe Comp CC, hareket halindeyken web ve grafik tasarım projeleri için planlar oluşturmak için harika bir iPad uygulaması. Ücretsiz fontlar, jest desteği ve daha fazlasıyla birlikte fotoğraf ve şekil depoları da dahil olmak üzere özelliklerle doludur.

MindNode fikirlerinizi ve düşüncelerinizi toplamanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza yardımcı olan en iyi zihin haritalama araçlarından biridir. iPad uygulaması, seyahat ederken veya ekibinizle çalışırken, farklı fikirleri ekranda bir araya getirmenize yarar.

Markup, PDF’ler için mükemmel bir araç, editör, vurgulayıcı, tarayıcı ve görüntüleyicidir. Düzenli olarak çok sayıda belgeyle çalışıyorsanız, aradığınız uygulama Markup olabilir. Hepsi bu degil; Web sayfalarını vurgulayabilir ve şekiller, yapışkan notlar, metin kutuları vb. kullanabilirsiniz.

PANTONE Studio, harika görünümlü renk paletleri oluşturmanıza ve paylaşmanıza yardımcı olan ilginç bir renk aracıdır. Renk seçme aracı sayesinde bir resimdeki renkleri alarak özel bir palet oluşturabilir ve renkleri 3B tasarımlarda ve materyallerde görselleştirebilirsiniz.

Penultimate, el yazısıyla yazılmış notlarınızı kaydedebileceğiniz ve tarayabileceğiniz dijital el yazısı ve eskiz uygulamasıdır. Doğal çizgiler oluşturmanıza yarayan özel bir mürekkep algoritmasına ve “Bilek Koruması” ile notlarınızda istenmeyen “izler” oluşmasını önleme özelliğine sahiptir.

OmniGraffle 3 grafikler, tasarımlar, diyagramlar, grafikler, örnekler ve daha fazlasını oluşturmak, tasarlamak, çizmek ve taslaklamak için harika bir iPad uygulamasıdır. Şaşırtıcı şekilde, tasarım gereksinimlerinize göre üç kanvas modu (sabit, esnek ve sonsuz) arasında seçim yapmanıza izin verir. Ayrıca aranabilir nesneler, çeşitli şablonlar ve daha fazlasını içerir.

FontBook, size gerekli tipografi ilhamını sağlamak için iyi bir yazı tipi referansı uygulamasıdır. 150 yazı tipi dökümhanesinden çıkan ve içlerinde 1800’den fazla yazı tipi geliştiricisinin yer aldığı bir arşive sahiptir. 46’dan fazla typeface’in 600’den fazla örneğini oluşturan 9400’den fazla yazı tipi sunar.

