Masaüstü ve akıllı telefonlar oldukça yetenekliler. Apple iPhone’unuz ve Mac’iniz varsa, kopyaladığınız şeyleri kolayca eşitleyebilirsiniz. Bir iPhone’unuz var ancak masaüstünüz için Windows 10’u tercih ediyorsanız bu durumda kopyaladığınız şeyi eşitleyemezsiniz. İşte “Facebook Messenger Kendine Mesaj Atmak” başlıklı yazımız tam olarak bunu çözüyor.

Facebook Messenger: Kendine Mesaj Atmak

Çoğu zaman, bu sınırlamalar karşısında kullanıcılar alternatif yollara başvurur. iPhone’da kopyalanan metni metni diğer cihazlara göndermek için kolay bir yol vardır. Bunları kendinize mesaj atmak. Her mesajlaşma uygulaması bunu yapmanıza izin vermez ancak Facebook Messenger’da kendinize mesaj gönderebilirsiniz.

Metni Kendinize Mesaj Göndererek Kaydedin

Facebook Messenger Web’den kendinize mesaj göndererek bunu iPhone’da görüntüleyebilir ve kopyalabilirsiniz. Tam tersi de geçerlidir.

Facebook Messenger Web’de, soldaki sütunun sağ üstündeki yeni mesaj düğmesini tıklayın. Kime alana kendi isminizi yazın. Profiliniz, bir parçası olduğunuz tüm grupların bir listesiyle birlikte listelenecektir. Kendi profilinizi seçin ve bir metin mesajı veya bir görüntü gönderin.

iPhone uygulamasında sağ üstteki yeni mesaj düğmesine dokunun. Tekrar kendi isminizi yazın ve profilinizi seçin. Kamera galerisinden bir görüntü veya bir mesaj gönderin. Hepsi bu kadar! Benzer işlemler WhatsApp Web ve Telegram Web ile de uygulanabilir.

Facebook Messenger aracılığıyla farklı platformlara ait cihazlar arasında kolayca dosya ve metin paylaşmak rahatlatıcı olsa da bu cihazların açık bırakılması güvenlik riski taşıyabilir. Bu nedenle ortak kullandığınız masaüstülerde konuşma pencerenizi açık tutmamaya çalışın. Aynısı WhatsApp Web ya da Telegram Web için de geçerlidir.

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