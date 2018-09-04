iOS 12’deki en heyecan verici özelliklerden biri de Siri kestirmeleri. Siri kestirmeleri, kullanıcıların Siri için sesli komutları önceden programlamasını sağlar. Örneğin, şu anda Siri’ye kısa mesaj göndermesini veya telefon araması yapmasını söyleyebilirsiniz. Ancak kestirmeler komutlarla çok daha iç içe olmanızı ve daha kapsamlı emirler vermenizi sağlar. Şimdi Siri kestirmeleri oluşturmak nasıl yapılır ele alalım.

iOS 12: Siri Kestirmeleri Oluşturmak

Ayarlar uygulamasını açın, Siri ve Arama‘ya girin. Siri ve Arama ekranında birkaç kestirme önerisi göreceksiniz. Tüm Kestirmeler’e dokunursanız, şu anda ekleyebileceğiniz tüm kestirmeleri görebilirsiniz.

Her uygulamanın kestirme desteği geliştiriciler tarafından hazırlanacak. Şu anda iOS 12 hala beta sürümde olduğundan yalnızca Mesajlar, Telefon, Fotoğraflar ve Hava durumu gibi stok uygulamalar Siri Kestirmeler’i desteklemektedir.

Bir kestirme eklediğinizde kullanmak için bir ses komutu kaydedersiniz. Örneğin, bir kişiye bir mesaj göndermeniz gerekiyorsa, iletinin tamamını göndermek için tek bir cümle söyleyebilirsiniz.

Siri kestirmeleri kullanmak için tek yapmanız gereken Siri’yi çağırmak ve kestirme için yapılandırdığınız ifadeyi söylemek.

Siri ve Arama’nın altında bulunan kestirmeler son etkinliğe dayanmaktadır. Kısa bir süre önce bir kişiye e-postanızı veya adresinizi bir mesaj olarak gönderdiyseniz, kestirme olarak görünecek. Böylece iPhone’da Siri kestirmesi oluşturmak daha kolay hale gelecek.

Bu özellik Mesajlar ve Telefon gibi uygulamalar için oldukça kullanışlı. WhatsApp, Viber ve Facebook Messenger gibi diğer mesajlaşma uygulamalarının da bunun için destek sunacağı ortada. Facebook, Twitter ve Instagram Siri kestirmeleri ile ilgili yakında haberler duyulmaya başlanacaktır.

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