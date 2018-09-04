Meizu Pro 7 Plus root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Meizu firmasının ülkemizde de satın alınabilir durumda olan Pro 7 Plus akıllı telefonunda ileri düzey özelleştirmelere gitmek ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte.

Ele alacağımız işlemlerin garantiyi sonlandırdığını, brick ve bootloop gibi riskler içerdiğini; işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinize ait olduğunu hatırlatalım.

Meizu Pro 7 Plus Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki USB Debugging ve OEM Unlock seçeneklerini aktive edin.

İndirmeler

TWRP Recovery Yükleme

TWRP recovery imajını indirin ve dosyayı recovery.img şeklinde yeniden adlandırıp Minimal ADB and Fastboot kurulum klasörüne transfer edin.

Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine erişin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Here seçeneğine tıklayın. Komut istemi aracı çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazı bootloader modunda açmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

Bootloader kilidini açmak için fastboot oem unlock ya da fastboot flashing unlock komutunu kullanın.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu yazın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatmak için fastboot reboot komutundan faydalanabilirsiniz.

Root Erişimini Sağlama

Magisk dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Akıllı telefonu kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun. Cihaza aktarmış olduğunuz Magisk dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini yapın. İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

Akıllı telefon açılınca Magisk Manager‘ı yükleyin. Cihazı yeniden başlatın.

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