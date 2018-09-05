Google’ın imzasını taşıdığı reklam destekli ücretsiz e-posta hizmeti olan Gmail dünyanın en iyi çevirmiçi posta hizmetlerinden biri. Gmail’in servis kalitesi, sürekli yenilenen özelliklerinden hızlı kullanıcı arayüzüne ve çok daha fazlasına dek uzanıyor. Bu yenilenen özelliklerinden biri de Gmail’de gönderilen mesajı geri almak oldu.

Android: Gmail’de Gönderilen Mesajı Geri Almak

“Geri al” terimi, iletiyi gönderdikten hemen sonra mesajı geri çekmeyi ifade ediyor ve uygulamanız için biraz hızlı olmanız gerek. Çünkü Gmail, gönderdiğiniz postadan emin olup olmadığınız sorarken size yalnızca birkaç saniye sunuyor.

Gmail’de gönderilen iletiler nasıl geri alınır?

Gmail hesabınıza giriş yapın.

Bir e-posta yazın ve gönderin.

Gönderildi bildirimini aldıktan sonra “Geri Al” a basarak e-postayı iptal edin.

Şimdi Gmail iletinizin geri alındığını gösteren bir bildirim göreceksiniz. İşlem gayet kolay ve etkili çalışıyor. Şimdiye kadar Gmail’den posta göndermek az da olsa stressli bir işti. Umarız yeni özellik ile her şey biraz daha rahatlatıcı olacaktır.

Gmail: E-posta göndermeden önce onayla özelliğini açmak

Ayrıca ayarlara gidebilir ve “göndermeden önce onayla” özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik de oldukça kullanışlıdır. Herhangi bir e-postayı göndermeden önce Gmail sizden onaylamanızı isteyecektir. Böylece ikinci kez kontrol etme şansınız olur.

Gmail mesajını geri almak ile ilgili merak edilenler



S: Gönderme işleminden önce onaylamayı etkinleştirirsem, Gmail’de ileti göndermeye devam edebilir miyim?

C: Evet. Tek yapmanız gereken mesajı gönderdikten hemen sonra geri almanız.

S: Gmail’de alıcıya ulaşmayan mesajı geri almak için ne kadar sürem var?

C: Gmail zaman sınırını açıklamadı ancak gözlemlere göre 10 saniyeye kadar bekleyebiliyorsunuz.

Not: Yukarıda listelenen adımlar temelde Gmail mobil uygulaması içindir. Gmail mobil uygulamanızın güncel olduğundan emin olun.

Gmail Android indir – Play Store

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