Android ve iOS İçin GTA Benzeri Oyunlar

GTA serisi suç, gangster ve suçlu yeraltı dünyasına odaklanıyor. Serideki oyunların her biri, gerçek dünyaya yoğun olarak dayalı farklı bir yerde gerçekleşir. Biz de bu yazımızda Android ve iOS için GTA benzeri mobil oyunları derledik. İşte tam liste.

Kendine has görevleri, şehir hayatı ve karakterler sunan GTA’nın mobil platformunda sürümleri bulunmasına rağmen buna alternatif olabilecek pek çok yapım bulunuyor. Ancak aşağıda yer alan oyunların ortak özelliğinin GTA benzeri olmaları.

GTA Benzeri En İyi Mobil Oyunlar

Gangstar Vegas

Jason Malone ana karakter olan boksör, bir mafya patronu için bir dalış yapamazken açılış dizisinde dövüş ve araç kontrollerini ele geçirmek için temel özellikleri öğrenecek ve Vegas’ın açık dünyasına çıkacaksınız. Yol boyunca ana hikayeyi takip edin, karakterleri bir araya getirin ve oyunda daha güçlü hale gelmek için bol bol yan etkinlik gerçekleştirin.

Gangstar Rio: City of Saints

Maceranızda beklediğinizden daha fazla çeşitliliğe sahip 60’ın üzerinde farklı görevi üstleneceksiniz. Bazı görevler hızınızı test edecek, bazıları sürüş becerilerinizi test edecek ve diğerleri büyük yangın kavgalarıyla uğraşacak. Gangstar Rio zaman zaman ortaya çıkacak, oyun dünyasına biraz gerçekçilik katacak rastgele olaylar bile içeriyor.

Six-Guns: Gang Showdown

Oregon ve Arizona’yı kapsayan bir hikaye ile, bir araya getirilmesi gereken pek çok yan görev ve bir mobil oyun için makul derecede çeşitli bir dünya. Six Guns’ı indirin ve kovboy seslerini duymaya başlayın. Zorlu hikayede ayakta kalmaya çalışın.

Bully: Scholarship Edition

Macera oyunlarında değişiklik arıyorsanız, Rockstar Games’den Bully cevap olabilir. Oyun bir okul ortamında gerçekleşir ve oyuncular isyancı bir genç rolünü üstlenir. Bully’de istediğiniz gibi okulu serbestçe dolaşabilir ve oyunun sonraki aşamalarında bu özgürlük Bullworth kasabasına kadar uzatabilirsiniz. Diğer açık dünya maceralarında olduğu gibi , oyunda oyuncuların takip edebilecekleri görevlerin ana bir sırası vardır.

Gangstar New Orleans

Bu oyun açık dünya suç simülasyonu sunuyor. Şehirdeki mevcut güç boşluğunun doldurmak için kendi suçlu ekiplerini oluşturacaksınız. Yol boyunca kritik anlaşmalar yapacak, bir dizi araba sürecek ve zirveye çıkacaksınız. İlerleme, bir enerji sisteminin arkasına gizlenen ve basit bir tıklama ile şehrin etrafında zıplayan hikayeye dayalı görevler tarafından yönlendirilir.

The Amazing Spider-Man 2

The Amazing Spider-Man 2 serüveniniz Peter Parker’la başlıyor Carnage Killer olarak bilinen seri katili avlarken aynı zamanda çapraz tür deneyleri ve güç vakumunu doldurmak için yükselen kötü şöhretli Kingpin karakteri ile uğraşıyorsunuz. Oyunun ana öyküsünün dışında oyuncular arka koltukların, yeni kostümlerin kilidini açabilir ve çekim yeteneklerinizi yükseltmek için yan görevler üstlenebilirsiniz.

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