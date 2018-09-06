Google, hepimizin bildiği gibi dünyanın en çok kullanılan arama motoru. Google, şu ana kadar milyarlarca günlük kullanıcıya sahip. Bunun nedeni hızlı özellikleri ve kullanıcılarına yıllar boyunca kaliteli hizmet sunması. Bu nitelikli ve kullanışlı özelliklerden biri de Google Asistanı. Google Asistan sesini değiştirmek nasıl yapılır bundan bahsedelim.

Google Asistan Sesini Değiştirmek

Google asistanının ne olduğunu bilmeyenler için kısaca açıklayayım. Google Asistan, Android akıllı telefonlara yerleştirilmiş bir Google özelliğidir. Google’ın, Android deneyiminizi daha iyi bir hale getirmek için sunduğu, sesli komutlarla çalışan yardımcı bir program. Bu özelliğe bir Google hesabınız ve bir akıllı telefonunuz olduğu sürece erişebilirsiniz.

Google Asistan ses değiştirme şöyle yapılıyor:

Ana ekran tuşunuza uzunca basın ve Google Asistan arayüzüne girin.

Pusula gibi görünen “Keşfet” simgesine dokunun.

Dikey hizalı üç noktaya dokunun.

Ayarlar üzerine dokunun.

Tercihler üzerine dokunun.

“Asistan Sesi” üzerine dokunun.

Farklı renklerle temsil edilen yeni bir Asistan sesi seçin.

Asistan dili ayarınıza bağlı olarak, bazı cihazlarda Asistan ses seçenekleri kullanılamayabilir. Listelenen adımları izlediyseniz, bu özelliğin ne kadar kolay ve ilginç olduğunu keşfedeceksiniz.

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

S: Sadece renklerle tercih ettiğim yeni Asistan sesini nasıl doğrularım?

C: Asistan ses değiştirme arayüzüne girdiğinizde, seçtiğiniz her bir renk için, o Asistan sesini duymanızı sağlayan bir buton var. Bunu kullanarak mevcut sesi dinleyebilirsiniz.

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