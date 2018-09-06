Instagram, çok sayıda kullanıcıya sahip ve bu nedenle, takipçilerin veya hayranların alakasız direkt mesajlarını alma olasılığınız her zaman vardır. Instagram, platformunun olası tüm olumsuzluklarını ve rahatsızlıklarını göz önünde bulundurur. Instagram: Direkt Mesajı Kapatmak bunu ele alıyor.

Instagram: Direkt Mesajı Kapatmak

Instagram herhangi bir akıllı cihazdan fotoğraf ve video paylaşmak için yapılmış bir sosyal ağ uygulaması. Facebook ve Twitter’a benzer, Instagram hesabına sahip olan herkesin bir profili ve bir haber yayını var. Instagram’da bir fotoğraf veya video yayımladığınızda, profilinizde görüntüleniyor. Bunlar çok sayıda direkt mesaja, spam mesajlara, etiketlere vb. diğer rahatsız edici şeylere neden olabilir. Bu nedenle Instagram’da direk mesajı kapatma yolunu merak etmiş olabilirsiniz.

Instagram’da direk mesaj nasıl kapatılır?

Instagram hesabınıza giriş yapın.

Ekranınızın sağ üstündeki direkt mesaj simgesine dokunun.

Susturmak istediğiniz konuşmaya uzunca basın.

Bildirimleri sessize al butonuna dokunun.

Bir sohbeti belirli bir zaman dilimi için sessize almanın bir yolu yok. Diğer bazı sosyal medya uygulamaları buna izin veriyor. Ancak en azından şimdilik bu sinir bozucu bildirimleri sessize almak mümkün. Tekrar bildirim almaya başlamak istediğinizde, yalnızca arayüze geri dönün ve bildirimleri tekrar açın. Instagram‘da DM kapatmak işte böyleydi.

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

S: Instagram’daki tüm direkt mesajları kapatabilir miyim?

C: Evet, ancak mesajları tek tek seçmeli ve sessize almalısınız.

S: Sesi tekrar açmadan önce beklemem gereken bir süre var mı?

C: Hayır, Instagram’da direkt mesajların sesini istediğinizde kapatıp, açabilirsiniz.

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