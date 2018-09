Apple’ın geçtiğimiz yıl pil performansı düşen eski iPhone modellerini yazılım güncellemeleriyle yavaşlattığı ortaya çıkmıştı. Tepkilerin artmasıyla firma hem kullanıcılarından özür dilemiş hem de indirimli batarya değişim programı başlatmıştı. Yazımızın konusu 2018 yılı boyunca geçerli olacağı belirtilen kampanyaya dair hatırlatma: iPhone İndirimli Batarya Değişim Programı Aralık Ayında Sona Eriyor.

Apple geçtiğimiz yıl büyük yankı uyandıran iPhone 6 ve daha yeni modellerin bataryalarıyla ilgili müşteri mağduriyetini bir süredir indirimli fiyatlarla gideriyordu. Konuyu tekrar hatırlatmak gerekirse; Apple iPhone’ları neden yavaşlattığıyla ilgili açıklamada cihazların pil performanslarının düşmesini öne sürmüştü. Çünkü iOS sürümlerin tam kapasiteli olarak çalıştırılması cihazlarda ani kapanma veya kullanım dışı kalma gibi sorunlara yol açıyordu. Firma da bu sorunların üstesinden gelmek için yazılım güncellemesiyle cihazları yavaşlatma çözümünü seçmişti.

Tepkiler çığ gibi büyüyünce Apple, yavaşlatılan cihazların bataryalarını indirimli fiyata değiştireceğini açıkladı. Program dahilinde olan iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerin garanti dışı batarya değişim ücretleri ABD’de 79 dolardan 29 dolara düştü.

Programın başlangıcında Türkiye’de 139 TL olan indirimli batarya hizmetinin bedeli firmanın yaptığı zamlardan sonra 149 TL’ye yükseldi. Ülkemizde son zamanlardaki dolar kurunu göz önüne aldığımızda nisepeten uygun bir fiyat olduğunu kabul etmek gerek.

İşte Apple’ın kullanıcılarına sunduğu bu kampanya 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle sona eriyor. Eğer siz de ilgili modellerden birine sahip ve bahsi geçen sorunlara maruz kalıyorsanız Aralık ayı sonuna kadar Apple yetkili servislerinden birisine giderek bataryanızı 149 TL’ye değiştirebilirsiniz. Son olarak ekleyelim ki yeni yılda uygulanacak bataryaların fiyatlandırması her iPhone modeline göre değişecek.