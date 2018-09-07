Gmail, Google tarafından geliştirilen reklam destekli ücretsiz bir e-posta hizmeti. Kullanıcılar bir süredir Gmail’e POP veya IMAP yoluyla üçüncü taraf programları kullanarak erişiyorlar. Gmail: Gelen Kutusu Düzenini Değiştirmek başlıklı bu yazımızda merak edilen bir özelliği ele alıyoruz.

Gmail: Gelen Kutusu Düzenini Değiştirmek

Gmail başlangıçta kullanıcı başına 1 gigabyte’lık depolama alanı sunuyordu ancak şu anda her kullanıcı için yaklaşık 15 gigabyte depolama alanı sağlıyor. Bu nedenle Gmail, hızlı özellikleri ve başarılı arayüzü sayesinde pek çok kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Bazı insanlar okunmamış Gmail mesajlarını önce görmek isterken bazıları e-posta yanıtlarını önce görmek istiyor. Gmail’in varsayılan gelen kutusu düzeni taslak olarak kaydedilmiş mesajları en önce gösterir. Gmail gelen kutusu düzenini kişisel tercihinize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Gmail gelen kutusu düzeni nasıl değiştirilir?

Gmail uygulamanızı Android cihazınızda başlatın.

Ekranınızın sol üst köşesindeki yardımcı program simgesine (üç yatay çizgi ile gösterilir) dokunun.

Aşağı kaydırın ve ayarlara dokunun.

Değiştirmek istediğiniz hesabı seçin.

Gelen kutusu türüne dokunun.

Sağlanan düzen seçeneklerinden birini seçin.

Özetlenen adımları dikkatli bir şekilde uygulayarak Gmail gelen kutusu düzenini kolayca değiştirebilirsiniz. Yerine göre oldukça faydalı bir özelliktir. İstediğiniz düzeni seçtikte sonra “etiketleri yönet” altından yaptığınız değişiklikleri anında görebilirsiniz.

Sık sorulan sorular ve cevaplar

S: Gmail gelen kutusu düzenini her zaman değiştirebilir miyim?

C: Evet, istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

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