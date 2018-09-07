Instagram: Mesaj Engelleme isimli bugünkü yazımızda Instagram’da bir kişinin sayfanıza yorum yazmasını engellemeyi göstereceğiz. Bu yöntem sayesinde rahatsız edici yorumculardan kurtulabilirsiniz.

Instagram: Mesaj Engelleme Nasıl Yapılır?

Endişelenmeyin, adımları anlamanız için çok kolay adımlar attım, sadece dikkatlice okuyun ve Instagramunuz hakkındaki gereksiz yorumu engelleyin.

Instagram’da yorum engelleme nasıl yapılır?

Instagram Uygulamanızı açın

Profiliniz resminize dokunun.

Ekranınızın sağ üstündeki üç noktalı simgeye dokunun.

Aşağı kaydırın ve “Yorumlar” üzerine dokunun. Ardından “Yorum Kontrolleri” ni seçin.

“Şu Kişinin Yorumlarını Engelle” seçeneğinin yanında bulunan “0 Kişi” ye dokunun.

Arama kolonuna dokunun ve engellenen kullanıcılar listenize eklemek istediğiniz hesabı seçin ve Engelle’ye dokunun.

İşte Instagram’da bir kişinin yorum yazmasını engellemek bu kadar kolay. Birinin Instagram sayfanıza yorum yapmasını engellemek istiyorsanız, yukarıdaki adımları takip ederek çözüme ulaşabilirsiniz. Süreçte zorluklarla karşılaşırsanız bize ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

S: Bir kullanıcının Instagram hakkında yorum yapmasını engellersem o kişinin haberi olur mu?

C: Engellediğiniz kişi bilgilendirilmez. Yaptığı yorumlar başkaları tarafından görülmeyecek.

S: Birinin Instagram’da yorum yapmasını engelledikten sonra kişinin engelini kaldırabilir miyim?

C: Evet. Sadece 1 ile 4 arasındaki adımları takip edin ve engelin kaldırılması için onay menüsüne dokunun.

S: Instagram üzerinde kaç kişinin yorum yapmasını engelleyebilirim?

C: İstediğiniz kadar kişiyi engelleyebilir, kaç kişinin engelleyebileceğine dair bir sınırlama yoktur. Tüm Instagram kullanıcılarını engellerseniz yalnız kalabilirsiniz.

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