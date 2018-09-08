Android cihazınızın batarya performansından memnu değilseniz, bu yazımızda en sık rastlanan batarya sorunlarını ele alacağız. Size sunduğumuz çözümleri deneyip sonuçlarını bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.

Telefon Bataryası Sorunları ve Çözümleri

Aşırı Pil Kullanan Uygulamaları Kapatın

Sorunun yerini belirlemek ve daha sonra bir çözüm bulmak için pilimizin davranışını öğrenmeliyiz. Bataryanızın gücünü emen uygulamaları görmek için Ayarlar> Batarya bölümüne gidin. Bu ekranda çok fazla pil kullanan uygulamalar bulursanız, gerçekten onlara ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Güvenmediğiniz uygulamaları kaldırarak pil ömründen tasarruf edebilirsiniz.

Google Play Hizmetlerine Dikkat Edin

Google Play Hizmetleri, çok fazla pil tüketen başka bir hizmettir. Ne yazık ki, bunu durduramazsınız çünkü bu, uygulamalarınızın telefonunuzda birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan önemli bir Android özelliğidir. Yine de Ayarlar> Uygulamalar> Tümü> Google Play Hizmetleri’nde önbelleği temizleyerek pil kullanımını kontrol altına alabilirsiniz.

Eski Pilinizi Değiştirin

Akıllı telefonunuzu birkaç yıldır kullanıyorsanız üzücü gerçek şu ki, bataryası sadece doğal bir sebepten ölüyor olabilir. Çok fazla arka plan işleminiz yoksa ve ekranınızın parlaklığını koruyorsanız yeni bir pil almayı tercih edebilirsiniz.

Sorun Şarj Cihazında Olabilir

Şarj kablonuzun başka bir telefonla çalışıp çalışmadığını veya telefonunuzun başka bir kabloyla çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Şarj cihazınızın arızalı olduğu kanıtlanırsa, sadece saygın üreticilerin şarj cihazlarını satın almayı unutmayın. Aksi takdirde şarj cihazınız patlayabilir ve ciddi kayıplar yaşayabilirsiniz.

Otomatik Parlaklığı Kapatın

Parlaklık seviyesinin kendiliğinden ayarlanması, nispeten düşük bir değere ayarladığınız sürece her zaman daha iyi bir pil ömrü sağlar. Neyse ki, Android platformu parlaklık ayarlarını ayarlamak çok kolay, hızlı ayar menüsünü aşağı doğru kaydırma ile kolayca ayarlanabilir.

Ekran Zaman Aşımınızı Kısaltın

“Ekran zaman aşımı” veya “uyku” ayarı, ekranınızın dokunmadan sonraki süreçte kaç saniye açık kalacağını belirler. Ekrana bakmıyorken ekranınız açıksa, değerli pil ömrünü harcanıyor. Düzenli kullanımda rahat olduğunuz en düşük değere ayarlamanız ve gerektiğinde değiştirmeniz doğru olacaktır.

Widget’ları ve Arka Plan Uygulamalarını Kontrol Edin

Widget’larınızın ve arka plan uygulamalarınızın güncellenmesini istediğiniz sıklığı göz önünde bulundurun. Hava durumu uygulamanızı her saat güncellenecek şekilde ayarlayabilirsiniz çünkü daha sık güncelleme, daha fazla güç gerektirir.

Akıllı telefonunuzun bataryası ile ilgili tüm soru, görüş ve yorumlarınız için forum sayfamıza uğramayı unutmayın!