Apple tarafından iPhone X ile başlatılan çentik modası pek çok Çinli üretici tarafından kullanıldı ve aslında Apple’dan daha iyi kullanan markalar oluştu. Biz de sizler için en iyi çentikli modelleri listeledik. İşte tam liste.

En İyi Çentikli Android Telefonlar

OnePlus 6

OnePlus CEO’su Carl Pei, OnePlus 6’daki ekran çentiğinin kullanıcılara daha fazla ekran mülkiyeti eklenmesine yardımcı olacağını belirtti. Çentiğin en iyi 1000 Play Store uygulaması için kullanışlı bir şekilde uygulandığını ve optimize edildiğini ifade etti. Ayrıca donanımıyla da dikkat çeken OnePlus 6 yine de ‘iPhone X çakması’ ifadesinden kaçamıyor.

Huawei P20 Pro

Huawei tarafından sevilerek kullanılan çentik, en iyi P20 Pro’da ortaya çıktı. Fakat yeni nesil cihazlarında da çentik tasarımını benimseyeceğini duyuran Huawei, donanım özellikleriyle ve üçlü kamera kurulumuna sahip dünyanın ilk telefonunu piyasaya sürerek dikkat çekti.

Oppo F9 Pro

Oppo F9 Pro, “Su damlası” çentikli ilk telefon. Çentik çok kısa ve sadece selfie kamerası bulunuyor. Bu sayede, neredeyse tam görünüm ekranının keyfini çıkarırken durum çubuğunda yeterli yer alırsınız. Oppo F9 Pro, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip Helio P60 octa-core işlemci tarafından desteklenmektedir.

Vivo X21

Vivo X21 ekran içi parmak izi sensörü ve OnePlus 6’ya en yakın rakiplerinden olan Hindistan’daki ilk çentikli telefondu. Mobil cihaz, 6GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Snapdragon 660 tarafından destekleniyor.

Honor 10

Huawei’nin alt markası olarak tanıtılan ve tek başına iyi işler çıkartan Honor 10’un Kirin 970 okta-çekirdek yonga setinden gücünü aldığı belirtildi. 5.84 inç (19: 9) Full HD+ ekrana sahip olan telefonun küçük bir çentiği bulunuyor.

Huawei Nova 3

Nova 3 ve Nova 3i adında iki farklı model duyuran şirketin bu ürünlerinin ikisi de çentikli. Kirin 970’den gücünü alan cihazın 6,3 inç (19,5: 9) Full HD+ ekranı olduğu dile getirildi.

LG G7 ThinQ

Açılır kapanır çentiğiyle dikkat çeken bu cihazın 6.1 inçlik QHD+ LCD ekranı bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 845 işlemciden gücünü alan cihazın 6GB RAM ile geldiği belirtildi.

Poco F1

Ucuz amiral gemisi olarak tanıtılan F1’in çentik alanında daha etkili yüz kilidi için IR sensörü barındırır. Poco F1, Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setinden ve 8GB RAM’den performansını alır.

Asus Zenfone 5Z

Asus Zenfone 5Z 19: 9 en boy oranıyla 6,2 inç Full HD+ ekrana sahip. Snapdragon 845 işlemci, 8GB RAM gibi donanıma sahip olan cihazın 155 gr ağırlığı da dikkat çekiyor.

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