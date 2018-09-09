Bu menünün nasıl çalıştığını merak ediyor veya Android’den iPhone’a geçiş yaptıktan sonra hâlâ kullanmaya devam etmek istiyorsanız, “iPhone: Android Hızlı Ayarlar Menüsü Kurulumu” başlıklı yazımızda tam olarak bunu ele alıyoruz.

iPhone: Android Hızlı Ayarlar Menüsü Kurulumu

Kontrol Merkezi iOS’ta Kablosuz Bağlantı, Rahatsız Etme ve Düşük Güç Modu gibi ayarları değiştirmenin kolay bir yoludur. Bu özelliğin Android’deki muadili olan “Hızlı Ayarlar”, aynı işlevselliği çok daha fazla sayıda seçenek ile sunar.

Nougat, Cydia ile sunulan ücretsiz bir tweak. Bu tweak’in kullanılması iPhone’unuzdaki Kontrol Merkezi’ni kaldırmayacak, ancak daha çok tamamlayıcı olacak. Böylece genel olarak daha fazla özelliğe sahip olacaksınız. Ayrıca, cihazınızın Bildirim Merkezi hâlâ ulaşılabilir olacak.

Adım 1 – Nougat’ı Yükleyin

Başlamak için iPhone’unuzdaki Cydia uygulamasını açın, “Ara” sekmesine dokunun, ardından arama alanına “nougat” yazın. Aynı adlı sonuca dokunun. Ardından Ayrıntılar sayfasının sağ üstündeki “Değiştir” e dokunun.

Bundan sonra, altta görünen menüden “Yükle” yi seçin, gelen ekranın sağ üstündeki “Onayla” ya dokunun. Tweak şimdi cihazınıza indirilecek. Bu yüzden işlemin tamamlanmasını bekleyin. iPhone cihazınız Nougat uygulamasını yükledikten sonra “SpringBoard’u Yeniden Başlat” a basın.

Adım 2 – Nougat’ı Aktifleştirin

Yeniden başladıktan sonra iPhone’un Ayarlar uygulamasını açın ve “Nougat” a dokunun. Ardından, “Enable Tweak” seçeneğinin yanındaki butonu açık konumuna getirerek Nougat’ı etkinleştirin. Nougat’ın sağladığı Hızlı Ayarlar menüsünü özelleştirmek isterseniz aşağıdaki adımlara geçin.

Adım 3 – Nougat’ı Özelleştirin (İsteğe Bağlı)

Nougat’ın ayarlar menüsünde, koyu gri bir tema için “Nexus”, neredeyse siyah bir panel için “Pixel” veya daha standart ve hafif bir tema içinse “Oreo” seçeneğini kullanabilirsiniz. Böylece Hızlı Ayarlar ekranı için özel bir tema seçmiş olursunuz.

Yukarıdaki görselde koyu gri Nexus teması (solda), siyah Piksel teması (orta) ve beyaz Oreo teması (sağda) görülebiliyor. iPhone’da Android hızlı ayarlar menüsü kurulumu hakkında bilmeniz gerekenler bunlardı.

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