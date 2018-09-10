Apple sıradaki işletim sistemi güncellemesi iOS 12 ile FaceTime’da bazı önemli değişikliklere gidecek. Bunlardan biri de artık hem görüntülü hem de sesli görüşmelerde 32 kişiye kadar destek verilmesi olacak. İşte iOS 12 ile gelen 8 FaceTime özelliği.

iOS 12 ile Gelen 8 FaceTime Özelliği

1 – Bir Konuşma Sırasında Efekt Kullanma

Mesajlar, yeni kamera efektlerini bulabileceğiniz tek uygulama değil. Tüm çıkartmalar, Animoji, Memoji, metin etiketleri, animasyonlu şekiller ve Mesajlar’daki fotoğraflarınıza ve videolarınıza uygulayabileceğiniz filtreler FaceTime’da bulunacak.





2 – 32 kişiye kadar Grup FaceTime Desteği

Yeni FaceTime özelliklerinden biri de Grup FaceTime ile ilgili. Bu özellik 31 diğer kişi ile sohbet etmenizi sağlayacak. Hepsi daha önce bahsedilen FaceTime efektlerini kullanabilecek ve görüntüleyebilecekler.

3 – Çağrı Başlatmak ve Katılmak İçin Mesajlar Uygulamasını Kullanmak

Grup FaceTime çağrısını başlatmanın en kolay yolu davetiye göndermektir. Mesajlar uygulamasında insanları bir Grup FaceTime sohbetine davet etme seçeneği göreceksiniz. Böylece grup sohbeti iMessage üzerinden başlatılabilecek.

4 – Grup FaceTime için Yeni Katılımcılar Ekleme

Bir sohbette toplamda 32 kişiye sahip olmak için insanlarî olabildiğince basit şekilde davet edebilmeniz gerekir. Neyse ki Apple bunu düşünmüş ve FaceTime’da bir kişiyi davet etme işlemini oldukça kolaylaştırmış. FaceTime çağrısı aktif kaldığı sürece istediğiniz zaman konuşmaya katılmayı seçebilirsiniz.

5 – Sessiz Davetler için Zilsiz Bildirimler Alma

Sessiz bildirimler FaceTime’ı daha kusursuz yapacak özelliklerinden biri. Grup FaceTime çağrısını başlatmak veya katılmak için birden fazla kişiyi davet ederken, davetlilere sohbete katılmaları için sessiz bir bildirim gönderebilirsiniz. Böylece istenmediğinde hiçbir rahatsızlık vermemiş olursunuz.

6 – Aktif Konuşmacıların Otomatik Algılanması ve Vurgulanması

Ekranınız ne kadar büyük olursa olsun, bağlı olan 32 kişinin iPhone ekranına sığması zor olabilir. Bu yüzden iOS 12 otomatik olarak mevcut konuşmacıları algılar ve onları ekrana getirir. Böylece hiçbir zaman konuşan bir kişiyi ekranda kaçırmış olmazsınız.

7 – Sessiz Arkadaşları Altta Görme

Grup FaceTime, kullanıcıları sohbetteki etkinliklerine göre sıralar. Grup FaceTime’da etkin olmadıkları için vurgulanmayan kullanıcılar ekranın alt kısmında özel bir bölümde görüntülenir. Bu listedeki herhangi bir kişiye dokunduğunuzda FaceTime onu ekranınızda vurgulamaya başlar.

8 – Sesli ya da Görüntülü Arama Daveti

Bir Grup FaceTime çağrısının sadece ses veya sadece video çağrısı olması farketmez. Daha ziyade her bir arayan kişi kendi yüzünü gösterip göstermeyeceğine karar verir. Video görüşmesi yapamıyor veya sadece veri tüketimini düşürmek istiyorsanız Grup FaceTime konuşmasında yalnızca sesinizi göndermeyi seçebilirsiniz.

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