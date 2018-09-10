iOS 12 yeni otomatik şifre oluşturma özelliği ile gelmektedir. Safari’de veya üçüncü parti bir uygulamada yeni bir şifre girdiğinizde her seferinde mesaj ekranıyla karşılaşmak rahatsız edici olabilir. iOS 12 şifre oluşturma özelliğini kapatmak adımlarını aşağıda bulabilirsiniz.

iOS 12: Şifre Oluşturma Özelliğini Kapatmak





iOS 12’nin yeni şifre oluşturma aracını devre dışı bırakmak için, Apple‘ın Parolaları Otomatik Doldur özelliğini kapatmanız gerekir. Bu seçenek hem Safari’de hem de diğer uygulamalarda oturum açarken iCloud Keychain veya diğer şifre yöneticilerinden kullanıcı adı ve şifreleri otomatik olarak almanızı sağlar.

Ayrıca, iOS’un 2FA aracılığıyla gönderilen SMS kodlarını otomatik olarak doldurmasına izin verir. Android’de yıllardır bulunan bir özellik ve yerine göre kullanışlı olabiliyor.

Üçüncü taraf şifre yöneticileri kullanmıyorsanız, Ayarlar’a gidip “Şifreler ve Hesaplar” a dokunarak Otomatik Doldur’u kolayca devre dışı bırakabilir ve ardından “Parolaları Otomatik Doldur” seçeneğinin kapalı hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

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