Razer firmasının CEO’su ses getiren Razer Phone’un yeni modelinin Eylül ayında duyurulacağını açıklamıştı. Sonrasında firma bu hedefini başarıya ulaştıramadı ve son bilgiler Razer Phone 2 akıllı telefonun Aralık ayında tanıtılacağını gösteriyor.

Kısa süre önce popüler benchmark araçlarından Geekbench’te ortaya çıkan Razer Phone 2’de Qualcomm’un üst düzey Snapdragon 845 yongaseti, 8 GB RAM ve Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonunun bulunduğunu öğrenmiştik. Cihaz şimdi de bir başka benchmark uygulaması olan AnTuTu’nun veritabanına girdi ve bu sayede yeni detaylar edinilmiş oldu.

Razer Phone 2 Akıllı Telefon 512 GB Kapasiteli Depolama Birimi İçeriyor

AnTuTu’nun sağladığı teknik özellikler tablosuna bakılırsa akıllı telefonda 512 GB kapasiteli dahili depolama birimi mevcut. Bugün birkaç üst düzey akıllı telefon modelinde bu depolama seçeneğinin olduğunu biliyoruz.

Bir diğer dikkat çeken detay ise ekranın 2560 x 1440 piksel çözünürlük ve 16:9 en boy oranı değeriyle gelmesi. Bu değerler oyun odaklı bir ürün olan Razer Phone 2 akıllı telefon için aslında mantıklı, çünkü 16:9 bu alanda standardı temsil ediyor.





AnTuTu uygulaması bu konuda bilgi sunmasa da kaynaklar akıllı telefonda Qualcomm’un Q-Sync teknolojisini destekleyen, Sharp’ın yüksek kaliteli IGZO IPS panelinin kullanıldığını ve ekranın 120 Hz tazeleme hızı değeriyle geldiğini belirtiyor. Tabii bu bilgileri şu aşamada kesin olarak doğrulamak mümkün değil. Cihazın AnTuTu’da 283397 puan elde ettiğini belirtelim.

Önümüzdeki haftalarda Razer Phone 2 ile ilgili çeşitli bilgilerin sızdırılması muhtemel.

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