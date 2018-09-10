Samsung Galaxy A6 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Samsung’un orta seviyeye konumlandırdığı Galaxy A6 akıllı telefonunda bazı özel araçlardan yararlanmak ve ileri düzey özelleştirmeler yapmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlaması gerekiyor. Bunun için de TWRP recovery yüklenmesi lazım.

Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler (brick, bootloop gibi) içerdiğini, akıllı telefonu garanti kapsamı dışında bırakacağını; işlemler sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu hatırlatalım.

Samsung Galaxy A6 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki USB Debugging seçeneğini aktive edin.

İndirmeler

Akıllı Telefonu Download Moduna Alma

Cihazı güç tuşunu kullanarak kapatın.

Güç + Ses artırma + Ses azaltma tuşlarına basılı tutun.





Ekranda Warning uyarısı belirince ses artırma tuşuna basın.

TWRP Recovery Kurulumu

Odin’i Windows’ta yönetici olarak çalıştırın.

Yazılım arayüzündeki AP kutucuğuna tıklayın ve TWRP imajını seçin.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. ID:COM bölümünün mavi renge bürünmesi gerek.

TWRP imajını flash’lamak için Start seçeneğine tıklayın.

Odin’de PASS mesajı belirince cihazın PC bağlantısını sonlandırın.

TWRP recovery kurulumu bu şekilde.

Root Erişimini Sağlama

RMM Bypass, Magisk ve DM Verity Disabler dosyalarını akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın. Güç ve ses artırma tuşlarına basılı tutarak recovery modunda açılmasını sağlayın.

Wipe menüsüne gidin ve Format Data‘yı seçip Yes‘e dokunun.

Install seçeneğine dokunun, DM Verity Disabler dosyasını seçin ve flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. Yine Install menüsünden aynı işlemi RMM Bypass ve Magisk için de gerçekleştirin.

Magisk’i de flash’ladıktan sonra akıllı telefonu yeniden başlatın. Magisk Manager‘ın kurulum dosyasını cihaza aktarın ve aracı cihazınıza yükleyin.

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