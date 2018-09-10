Samsung Galaxy J8 Recovery Mode’a girme işlemi için ne yapmanız gerektiğine bakıyoruz.
Samsung Galaxy J8 Recovery Mode’a Girme
Öncelikle Samsung Galaxy J8’in güç tuşunu kullanarak cihazın kapanmasını sağlayın.
Akıllı telefon kapandıktan sonra güç ve ses artırma tuşlarına basılı tutarak kısa bir süre bekleyin.
Ekranda Samsung logosu belirince basılı tuttuğunuz bu donanımsal tuşları serbest bırakın.
Eğer ekranda Android logosu ve No command uyarı mesajını görüyorsanız ekrana dokunun.
Galaxy J8 akıllı telefonun recovery menüsü karşınıza gelecektir.
Seçenekler arasında gezinmek için (aşağı – yukarı) ses tuşlarını kullanabilirsiniz. Bu menüde Enter işlevi içinse güç tuşundan yararlanmanız gerekecek.
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