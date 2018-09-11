Apple, Cupertino’daki “Gather Round” etkinliğinde 12 Eylül Çarşamba günü üç yeni iPhone modelinin yanı sıra en yeni mobil işletim sistemi olan iOS 12 hakkında konuşacak. Hatta şanslıysak söylentilerle dolu yeni AirPower şarj cihazını görebiliriz. Etkinliği ilk elden izlemek istiyorsanız, bunu bilgisayarınızdan, akıllı telefonunuzdan veya Apple TV’den yapabilirsiniz. Peki Apple’ın 12 Eylül etkinliği nasıl izlenir?

Apple’ın 12 Eylül Etkinliği Nasıl İzlenir?

İki iPhone X ardılı ve düşük maliyetli başka bir seçeneğin yanı sıra şirket güncellenmiş Apple Watch’u sergileyecek ve yeni Mac bilgisayar hakkında bazı şeylere işaret edecek. Ayrıca, macOS Mojave (10.14) ve watchOS 5’in yanı sıra tvOS 12 için son sürüm tarihlerini de alacağız. Bu yüzden dikkat etmemiz gereken pek çok şey var.





Etkinlik Ne Zaman Başlıyor?

Etkinlik Cupertino, California’da bulunan Apple Park’taki Steve Jobs Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. Apple’ın canlı akışının başlamasını başlamasını bekleyeceğiniz saat 20:00 olacak. Etkinlikte konuşması beklenenler arasında CEO Tim Cook, yazılım mühendisliği kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi ve baş tasarım sorumlusu Johnny Ive bulunuyor.

Çevrimiçi İzleme Gereksinimi Nedir?

Apple’ın canlı akışını izlemek için aşağıdakilerden birine sahip olmanız gerekir:

iOS 10 veya daha üstünü kullanan iPad, iPhone, iPod touch’da Safari

MacOS Sierra 10.12 veya üzeri kullanan Mac’de Safari

Windows 10’da Microsoft Edge

En son tvOS yazılımını çalıştıran ikinci nesil veya daha yeni Apple TV’de izleyebileceksiniz.

Apple ayrıca, MSE’yi (Medya Servis Uzantıları) ve H.264 (video) ve AAC (ses) formatlarını destekleyen Google Chrome veya Mozilla Firefox’un son sürümlerini kullanabileceğinizi de belirtti. Bu gereksinimleri destekleyen diğer modern web tarayıcıları ile de çalışmalıdır. Bu, esasen herhangi bir Android cihazdan canlı yayın akışını alabileceğiniz anlamına gelir.

En yeni yazılım güncellemeleri ve uyumlu tarayıcıya sahip Android cihazlar

En son yazılım güncellemeleri ve uyumlu tarayıcıya sahip Amazon Kindle cihazlar

Apple Etkinliğini Nasıl İzleyebilirsiniz?

Bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda yeni Apple etkinliğini izlemeyi planlıyorsanız, cihazınızdan yukarıda belirtilen uygun bir tarayıcıyı kullanın ve aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin.

Apple TV’de AirPlay’i kullanabileceğinizi unutmayın. Apple TV cihazlarıyla ilgili bilgileri aşağıda maddeler halinde bulabilirsiniz. Minimum gereksinim olarak Apple TV 2 gösteriliyor.

Apple TV 2 sonrası için AirPlay ile

Apple TV 2/3 için Apple Events kanalından

Apple TV 4/5 için Apple Events uygulamasını kullanarak

Apple Ne Tanıtacak?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Apple iPhone XS ve XS Plus ya da XS Max olarak adlandırılan iki iPhone X ardılının yanı sıra, iPhone 9 veya iPhone XC olarak adlandırılan, birden fazla rengi olan düşük maliyetli bir LCD modelini gösterecek. Yeni bir Apple Watch tasarımının yanı sıra iOS, TVOS, watchOS ve macOS için yazılım güncellemeleri de vurgulanacak. Ayrıca, AirPower kablosuz şarj pedini de görebiliriz.

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