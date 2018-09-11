Bu yılın başlarında Samsung Galaxy J3 ve J7’yi piyasaya sürdü. Bu iki cihaz, J serisinin en son modelleri ve Samsung’un ucuz telefonun ne demek olduğunu yeniden tanımladığı süper bütçe dostu cihazlar. Şimdi 14 Eylül’den başlayarak yenilenmiş halleriyle ABD’de kilitsiz olarak piyasaya sunulacaklar. Galaxy J3 (2018) ve Galaxy J7 (2018) özellikleri, fiyat bilgisi ve Türkiye çıkış tarihi bu anlamda merak ediliyor.

Samsung Galaxy J3 (2018) ve J7 (2018) Türkiye Çıkış Tarihi

Cihazlar hali hazırda piyasada olan Galaxy J3 ve Galaxy J7’lerin yenilenmiş sürümleri olacak. Ekran boyutunu ve gövde oranını aynı tutacaklar ancak daha güçlü donanımlar ve kamera özellikler ile gelecekler. Bütçe dostu bir cihaz almayı düşünenler için beklemeye değer.

Galaxy J3 (2018) Özellikleri





İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Arayüz: Samsung Experiene 9.0

CPU: Exynos 7570 (1,6 GHz’de dört çekirdekli)

GPU: Mali-T720 MP1

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB (microSD ile genişletilebilir)

Ekran: 5.0 inç IPS LCD

Çözünürlük: 1480 x 720

Arka kamera: 8 MP (f / 1,9)

Ön Kamera: 5 MP (f / 2.2)

Pil: 2,600 mAh

Galaxy J7 (2018) Özellikleri

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Arayüz: Samsung Experience 9.0

CPU: Exynos 7870 (1,6 GHz’de çalışan Octa-core)

GPU: Mali-T830 MP1

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB (microSD ile genişletilebilir)

Ekran: 5,5 inç IPS LCD

Çözünürlük: 1280 x 720

Arka kamera: 13 MP (f / 1.7)

Ön Kamera: 13 MP (f / 1,9)

Pil: 3,300 mAh

Cihazlar iyi bir pil ömrü vaat ediyor. Kullandıkları işlemcler Samsung tarafından geliştirilmiş. Sırasıyla dört çekirdekli Exynos 7570 ve sekiz çekirdekli 7870’den ibaretler. CPU’ların her ikisi de yüksek güç verimliliğine sahip. Cihazlardaki yeni kameralar aynı zamanda düşük ışıkta daha iyi fotoğraf kalitesi sunuyorlar.

J3 (2018) ve J7 (2018) Fiyat ve Türkiye Çıkış Tarihi



Galaxy J3 (2018) ve J7 (2018) cep telefonunları 14 Eylül’de ABD’de kilitsiz olarak piyasaya sunulacak. Galaxy J3, Samsung‘un web sitesinde 169.99 dolar, Galaxy J7 ise 249.99 dolardan açıklanmış. Türkiye çıkış tarihi bu anlamda Eylül ya da Ekim ayına denk gelebilir. Fiyatına göre oldukça iyi cihazlar olduklarını söylemek mümkün.

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