Apple, bugün Apple Watch 4‘ü duyurdu ve bu modeli önceki modellerden daha ince olarak lanse etti. Bu aslında tam olarak doğru değil. Dördüncü nesil Apple Watch 10.7 mm kasasıyla geçen yılki Apple Watch 3’den (11.4 mm) daha ince olabilir ancak kesinlikle en incesi değil.

Apple Watch 4’ün En İnce Olduğu İddiası Doğru Değil





Apple’ın iddiasına göre Apple Watch 4 önceki modellerden daha ince. Apple Watch 4’ü birinci nesil Apple Watch’ın ölçüleriyle kıyasladığınızda 0.2 mm daha kalın olduğunu görüyorsunuz. Orijinal Apple Watch 1 2015’de piyasaya sürüldüğünde sadece 10.5 mm idi. Apple Watch 4’ün en ince olduğu iddiası böylece doğru çıkmadı.

Apple sonraki seri Watch 2 ile GPS ve su geçirmezlik özelliklerini ekledi. Böylece genel boyut 0.9 mm artmış oldu. Ancak Apple’ın Apple Watch 4’ü “en incesi” olarak tanıtması ilginç. Zira teknik olarak doğru değil. Firma yine aynı etkinlikte iPhone X’i “en iyi kameralı telefon” cümlesiyle andı ve bu da Pixel 2’nin aslında iPhone X’den çok daha iyi fotoğraflar çektiği gerçeğini gizledi.

Sonuç olarak yeni Apple Watch geçen yılki modelden daha büyük bir ekrana sahip ve daha ince. Bununla birlikte cihaz biraz daha pahalı. Yeni Watch 4’ün GPS sürümü 399 dolar ve LTE sürümü ise 499 dolardan başlarken, geçtiğimiz yılki Watch 3 için GPS sürümü 279 dolar ve LTE sürümü ise 299 dolar oldu.

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