Samsung Galaxy J6 Prime akıllı telefonun ilk render’ları ve olası teknik özellikleri ortaya çıktı. Render’lar ve sızan bilgiler akıllı telefonun kullanıcılara ne sunacağı konusunda önemli bilgiler veriyor.

Görsellere bakılırsa akıllı telefonun arka yüzünde çift kamera yapılandırması mevcut. Bilindiği gibi Galaxy J6’da arka yüzde tek ana kamera bulunuyordu. Cihazda yine arka yüzde parmak izi okuyucunun olmadığı anlaşılıyor. Parmak izi okuyucu sensörün yan taraftaki güç butonuna dahil edilmiş olması muhtemel.

Samsung Galaxy J6 Prime Akıllı Telefonun Görselleri Ortaya Çıktı





Galaxy J6 Prime akıllı telefonda çerçevenin de hayli inceldiği açık. Galaxy J6’da 5.6 inç genişlikli Super AMOLED ekran vardı. J6 Prime modelinde ise 6 inç genişlikli Super AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekranın 1520 x 720 piksel çözünürlük değeri sunacağı ifade ediliyor.

Samsung’un önceki pratiklerine bakılırsa Galaxy J6 Prime’da Samsung’un kendi yongaseti çözümü olan Exynos 7870’in yerine Qualcomm’un Snapdragon 450 yongaseti kullanılabilir. 3 GB RAM + 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi ve 4 GB RAM + 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi seçeneklerinin sunulması olası.

Samsung’un yeni akıllı telefonunu bazı pazarlarda Galaxy J6 Plus adıyla konumlandırabileceği konuşulmakta. Cihaz Bluetooth sertifikasını kısa süre önce edindiği için resmi duyurunun yakın zamanda yapılması bekleniyor. Yine de ortada tanıtım tarihi ile ilgili bir bilgi olmadığını ifade etmemiz gerekiyor.

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