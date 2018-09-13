Apple, iPhone X, 8, 8 Plus, 7 ve 7 Plus telefonlarda kulaklık girişini kaldırdığından bu cihazların kutularına kullanıcıların müzik dinlemesine yarayan ücretsiz bir dongle eklemişti. Ancak Apple bu sene o kadar cömert olmadı. Bu nedenle yeni iPhone alanlar Dongle’a ayrı ücret ödüyor.

Yeni iPhone Alanlar Dongle’a Ayrı Ücret Ödüyor





3.5 mm dongle artık ücretsiz bir aksesuar değil ve yeni iPhone’lar Apple’ın kendi Lightning – 3,5 mm dönüştürücüsüyle birlikte gelmeyecek. Bu, iPhone XS, XS Max, XR ve iPhone 8‘i kapsıyor. iPhone 8 önceleri kutudan dongle ile çıkıyordu.

iPhone’un sunduğu bu dongle’lar DAC ya da ses iyileştirme özelliklerine sahip değil. Yalnızca iPhone’da kablolu kulaklığınızla müzik dinlemenize yarıyorlar. Diğer taraftan kablosuz kulaklığınızın şarjı bittiğinde yine bu dongle’lara ihtiyacınız oluyor.

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR ya da iPhone 8 telefonlarından birini alan kullanıcılar beraberinde Apple’ın en ucuz Dongle’ı olan Lightning – 3,5 mm ürününü satın almak zorundalar. Bu da en az 79 TL’lik bir ek ücret demek. Elbette herkesin müzik dinlemekten hoşlandığını varsayıyoruz.

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