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Bu senenin iPhone’ları geçtiğimiz seneye kıyasla çok küçük farklarla geliyor. Cihazların tasarımları ve performansları birbirlerinin karbon kopyası. Ekran boyutu dışında, aralarında yalnızca tek bir fark bulunuyor ve bu da sadece XR ve XS ile ilgili: HDR. “iPhone XR ve iPhone XS: HDR Farkı Nedir?” başlıklı yazımızda bunu ele alıyoruz.

iPhone XR ve iPhone XS: HDR Farkı Nedir?

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Elbette iPhone XS Max, XS ve XR’nin farklı çözünürlüklere sahip olduğunu unutmayalım. Daha düşük çözünürlük daha düşük PPI demek. Ancak telefonlarda bu değerlere takılmanın pratikte fazla bir manası bulunmuyor.

Bahsettiğimiz gibi iPhone XR ve iPhone XS arasındaki asıl fark HDR desteği. XS ve XS Max, diğer bir adıyla yüksek dinamik aralıklı ekranlara sahip. Bu ekranlarda filmlerinize, TV şovlarınıza ve hatta YouTube videolarınıza daha derin, daha canlı renkler veren HDR içeriklerden yararlanabiliyorsunuz. iPhone XR’nin ise HDR desteği yok.

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HDR dışında XR ve XS arasındaki parlaklık veya renk sıcaklığı da merak konusu. Ancak Apple bu bilgiyi açıklamadı. iPhone’larda normalde böyle bir sorun olmaz. Yine de HDR etkeninden dolayı özellikle XR ve XS ekranları cihazlar piyasaya çıktığında üçüncü parti araçlarla test edilecek.

iPhone XR ve XS arasındaki HDR farkı yalnızca HDR’ı destekleyen içeriklerde görülebilecek. Dolayısıyla bunu her köşede deneyimlemeyi beklemeyin. Diğer taraftan cihazlar şaşırtıcı sayıda benzerliğe sahip. O nedenle iPhone XR satışlarının aslında XS ve XS Max’den çok daha yüksek olması ve daha fazla kâr getirmesi bekleniyor.

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