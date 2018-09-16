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Yeni iPhone XR, XS ve XS Max herkesin ilgisini çekiyor. Ancak, ilk bakışta, XR ve XS neredeyse her yönden oldukça benzer görünüyor. Peki ya farkı nedir? Fark XR’nin “Likit Retina” LCD ekranına, karşılık XS’nin “Super Retina” OLED ekranı olmasıdır. “iPhone XR ve iPhone XS: OLED ve LCD Farkı” bu konuyu ele alıyor.

iPhone XR ve iPhone XS: OLED, LCD Farkı REKLAMLAR



Bu tartışma yeni bir şey değil. iPhone X OLED ekrana sahipken, iPhone 8 ve 8 Plus ise alışık olduğumuz standart LCD ile birlikte geliyor. XR ve XS ikilisinde durum benzer.

OLED ve LCD

OLED teknolojisi, son yıllarda tüketici ürünlerinde daha fazla yer buluyor. Şu anda bir çevrimiçi mağazaya girdiğinizde, alacağınız herhangi bir akıllı telefon veya TV’nin OLED ekranlı olma ihtimali oldukça yüksek. Peki OLED, LCD’den daha mı iyidir?

Ekranınız OLED olduğunda, ekrandaki her bir piksel kendi ışığını yayar. Bu, ekranın siyah renkli kısımlarında ışığın açılmayacağı anlamına gelir. Hem güç tasarrufu hem de diğer ekranların sunamadığı kontrastı elde edersiniz.

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Öte yandan LCD, sürekli açık kalan daha genel bir arka ışıklandırma gerektirir. Bu yüzden ekranı düz siyah bir resim ile doldursanız bile, telefondan gelen ışığı önleyemezsiniz. Örneğin, iPhone X, XS ve XS Max’de siyah bir arka plan kullandığınızda çentik görünmez olur. Ancak iPhone XR’de görünmeye devam edebilir.

Bununla birlikte, OLED ekranların büyük kusuru hareketsiz görüntüler karşısında ekrandaki resmin bir süre sonra “yanması” durumudur. Bu genellikle uzun süreler boyunca ekranda kalan menüler ve diğer öğelerde yaşanır. Ancak şimdiye kadar iPhone’larda böyle bir problem görülmedi.

Bunlar genel olarak iki ekran arasındaki en büyük farklardı. OLED ve LCD arasında güç tasarrufu dışında başka bir fark yoktur. Günlük kullanımda OLED ile LCD arasındaki görüntü farkını hissetmezsiniz. Ancak iPhone XS’ler XR karşısında HDR özelliği ile geliyor. “iPhone XR ve iPhone XS: HDR Farkı Nedir?” yazımızda bunu ele aldık.

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