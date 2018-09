REKLAMLAR

Android‘li akıllı telefonlarda Xbox One kontrolcüsünü kullanmak için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Xbox One oyun konsolunun kontrolcüsünü Android’li akıllı telefonunuzla kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Microsoft, Xbox One S modeliyle birlikte Xbox One kontrolcülerinin Bluetooth üzerinden iletişim kurmasını sağladı.

Salonunuzda bir Xbox One oyun konsolu varsa bu konsolun kontrolcüsünden Android işletim sistemli akıllı telefon ya da tabletinizdeki oyun deneyimini iyileştirmek için de faydalanabiliyorsunuz.

Android: Xbox One Kontrolcüsünü Kullanmak

Neye İhtiyacınız Var?

İlk olara Xbox One kontrolcünüzün Bluetooth bağlantısına sahip olduğundan emin olmalısınız. Genel olarak Xbox One X ve Xbox One S’in yeni versiyonlarıyla gelen kontrolcülerde bu özellik mevcut.

Bu desteğin olup olmadığını anlamanın pratik bir yöntemi var. Kontrolcüdeki Xbox butonunun çevresindeki alan kontrolcünün diğer kısımlarıyla aynı plastik bölümün parçasıysa Bluetooth bağlantısı bulunuyor. Xbox tuşu farklı bir plastik parçanın içinde gömülüyse Bluetooth özelliği yok demektir.

Aşağıdaki görsel de bu konuda size yardımcı olacaktır. Kontrolcünüz görselde altta bulunan formdaysa Bluetooth desteğine sahiptir.

Samsung’un akıllı telefonlarının Xbox One kontrolcüsüyle yüksek uyumluluk gösterdiği biliniyor. Diğer üreticilerin cihazlarında daha sıkıntılı bir deneyim söz konusu olabilir.

Android’de Xbox One Kontolcüsünü Kullanmak

Android işletim sistemli akıllı telefon ya da tabletinizde Bluetooth bağlantısının açık olması lazım. Settings menüsüne erişin ve buradan Bluetooth’u etkinleştirin.

menüsüne erişin ve buradan Bluetooth’u etkinleştirin. Xbox One kontrolcüsündeki Xbox tuşuna basılı tutarak kontrolcüyü açın.

Kontrolcünün sol üst kısmındaki eşitleme butonuna Xbox tuşu yanıp sönene dek birkaç saniye basılı tutun.

Android’li telefonunuzda Bluetooth aygıtları için tarama yapın. Xbox One kontrolcüsü belirdiğinde bağlanmak için üzerine dokunun.

Bağlantı kurulduğunda durum bilgisi akıllı telefonun ekranında görülecek ve Xbox tuşunun ışığı yanıp sönmeyi bırakacaktır.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.