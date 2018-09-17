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Geçtiğimizin yılın en gözde modellerinden iPhone X, Apple’ın 2018 etkinliğinin tamamlanmasının ardından önemli bir indirime girdi. Cihazın fiyatı 1000 dolardan 749 dolar yapıldı. Galaxy S9 Plus ise en çok satan amiral gemilerinden. iPhone X ve Galaxy S9 Plus karşılaştırması iki cihaz arasında seçim yapmamızı kolaylaştıracak.

iPhone X ve Galaxy S9 Plus Karşılaştırması

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iPhone X’in fiyatının 1000 dolardan 749 dolara çekilmesiyle beraber cihaz eskisinden çok daha cazip hale geldi. Galaxy S9 Plus ise özellikle ekran boyutu ve kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki iPhone X mi Galaxy S9 Plus mı almalı?

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Samsung Galaxy S9 Plus Apple iPhone X Boyut 158.1 x 73.8 x 8.5 mm 143.6 x 70.9 x 7.7 mm Ağırlık 189 gram 174 gram Ekran boyutu 6.2 inç Super AMOLED ekran 5.8 inç Super Retina AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1440 x 2960 piksel (531 ppi) 2436 x 1125 piksel (458 ppi) İşletim sistemi

Android 8.0 (Oreo) iOS 11 Depolama alanı

64 GB, 128 GB, 256 GB 64 GB, 256 GB MicroSD kart desteği

Var Yok Ödeme servisleri

Samsung Pay Apple Pay İşlemci Samsung Exynos 9810 A11 Bionic RAM 6 GB 3 GB Kamera Çift 12 MP arka, 8 MP ön Çift 12 MP arka, 7 MP FaceTime HD ön Video 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar USB Type-C Lightning Parmak izi okuyucu

Var Yok Su dayanıklılığı

IPX8 IP67 Batarya 3500 mAh 2716 mAh Renkler Gri, Mor, Mavi, Siyah Uzay Grisi, Gümüş Fiyat 912 dolar 749 dolar Nereden alınabilir? Samsung Apple

iPhone X ve Galaxy S9 Plus Karşılaştırması Sonucu

iPhone X her ne kadar kağıt üzerinde daha ucuz gibi görünse de, ülkemizdeki Apple ürünlerinde yapılan son fiyat artışıyla beraber iPhone X büyük ihtimalle Galaxy S9 Plus’ın fiyatına denk gelecektir. iPhone X yonga seti S9 Plus’tan daha performanslı. Eğer oyun performansıyla ilgilenmiyorsanız Galaxy S9 Plus almak daha akıllıca olabilir.

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