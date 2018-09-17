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LG, 2018’deki amiral gemileri ile akıllı telefon pazarında gerçekten güçlü bir konuma geldi. Bu yıl üç yeni amiral gemisi akıllı telefon piyasaya sürdüler: V30S ThinQ, V35 ThinQ ve G7 ThinQ. Ancak LG’nin üst düzey telefon planları henüz son bulmadı. Bu sene V40 ThinQ’yu göreceğiz. İşte LG V40 ThinQ fiyatı ve özellikleri.

LG V40 ThinQ Fiyatı ve Özellikleri

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V40’ın teknik özelliklerine dair söylentiler şu anda sınırlı kalırken, V35 ThinQ’nun donanımına ve bazı deneyimli tahminlere dayanarak, LG V40’da neler beklenmesi gerektiği gayet iyi şekilde tahmin edilebiliyor.

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LG V40 ThinQ özellikleri:

OS: Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Arayüz: LG UX 7.0

LG UX 7.0 CPU: Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 GPU: Adreno 630

Adreno 630 RAM: 6 GB

6 GB Ekran: 6.4 inç 3120 x 1440 19:5.9 POLED

6.4 inç 3120 x 1440 19:5.9 POLED Depolama: 64 veya 128 GB (microSD desteği)

64 veya 128 GB (microSD desteği) Arka Kameralar: 12 MP (f/1.5), 16 MP (f/1.9), ve 12 MP (f/2.4)

12 MP (f/1.5), 16 MP (f/1.9), ve 12 MP (f/2.4) Ön Kameralar: 8 MP ve 5 MP

8 MP ve 5 MP Ses: Quad DAC destekli 3.5 mm kulaklık yuvası, Stereo Boombox Hoparlör

Quad DAC destekli 3.5 mm kulaklık yuvası, Stereo Boombox Hoparlör Suya Dayanıklılık: IP68 ve MIL-STD 810G

IP68 ve MIL-STD 810G Batarya: 3300 mAh

LG V40 ThinQ Fiyatı ve Stok Durumu

V40 ThinQ’un fiyatlandırmasıyla ilgili henüz herhangi bir dedikodu çıkmadı. Ancak selefine göre bir tahminde bulunmak mümkün. V35 ThinQ’nun 899 dolarlık perakende satış değeriyle, LG V40 ThinQ fiyatının en az 949 dolar olması bekleniyor.

LG V40 ThinQ çıkış tarihi 4 Ekim duyurulacak. Bu Pixel 3’ten beş gün önce ve Huawei Mate 20’den on iki gün öncesi demek. Böylece her iki cihaza dair bir miktar heyecan ve merakı ödünç almış olacak. Videoda (yukarıda) cihazın sızdırılmış işlenmiş görüntüleri görülebiliyor.

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