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Akıllı telefon kameraları çok yol kat etti. Arkadaşlarla ve yabancılarla özçekimlerden yiyeceklerin fotoğraflarını çekmeye kadar, insanlar kameralarını şaşırtıcı oranda sık kullanıyor. İşte Android telefonda fotoğraf çekerek para kazanmak için başarılı bir uygulama.

Android: Telefonda Fotoğraf Çekerek Para Kazanmak

Mobil fotoğrafçılık, yalnızca mobil kameralardaki megapiksel artışı nedeniyle değil, aynı zamanda Play Store’da bulunan muhteşem fotoğraf düzenleme uygulamaları nedeniyle de bir artış gösterdi.

Profesyonel bir fotoğrafçı ya da bir hobici olsanız bile, bunun yanında ekstra para kazanmak istiyorsanız, telefonda fotoğraf satışı için büyük bir pazar var.

Bu uygulamalar ile yalnızca becerilerinizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda fotoğraflarınızı satarak para da kazanabilirsiniz. İşte fotoğraf satmak için en iyi Android uygulaması.

Clashot

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Clashot, alıcıların ve markaların aradığı fotoğraf türlerine yönelik taleplerinin listelendiği başarılı bir platform. Bu büyük bir artı çünkü fotoğraf satarak para kazanmak isteyen biri iseniz, Clashot size büyük kolaylık sağlayabilir.

Clashot, yaygın olarak kullanılan fotoğraf pazarlarından yalnızca biri ancak en popülerlerinden. Muhteşem fotoğraflar çeker, yükler ve birilerinin onları satın almasını beklersiniz. Fotoğraflarınızın gerçek satış fiyatı alıcıdan alıcıya değişecektir, ancak satış fiyatının %44’ünü alırsınız

Diğer fotoğrafçıları takip edebileceğiniz ve güncellemelerini kontrol edebileceğiniz Instagram benzeri arayüze sahiptir. Böylece nasıl daha iyi fotoğraflar çekebileceğinizi görebilirsiniz.

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