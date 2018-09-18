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iPhone’unuzu ne kadar sık kullanıyorsunuz? iPhone bağımlılığı gerçekten kötü olabilir. Neyse ki Apple bunun farkında ve iOS 12 ile Ayarlar uygulamasına Ekran Zamanı özelliğini ekledi. Peki Screen Time ya da Ekran Süresi nedir ve nasıl kullanılır?

iOS 12: Ekran Süresi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

iPhone telefonunuza ne kadar bağımlı olduğunuz istatistiksel verilerle öğrenebilirsiniz. Ayarlar uygulamasını açın ve yeni Ekran Süresi seçeneğini seçin. Ardından cihaz adınıza dokunun.

Şimdi, bugün iPhone’unuza ne kadar zaman harcadığınızın ayrıntılı bir dökümünü göreceksiniz. Tüm haftanın verilerini görüntülemek için, üstteki Son 7 Gün sekmesine dokunun.

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Toplam süre, iPhone’unuzun etkin olduğu zaman aralıklarını gösteren bir grafikle birlikte en üstte yer alır. Bu süre Kullanım, Sosyal Ağ, Verimlilik, Eğlence, Okuma ve Referans gibi kategorilere ve daha fazlasına göre ayrılıyor.

Aşağı kaydırın ve en çok kullandığınız uygulamaları gün veya haftaya göre görün. Her şeyin düğüm noktası burası. Burada, en çok zaman geçirdiğiniz uygulamaları anlayabilirsiniz.

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Kategoriler görünümüne geçmek için Kategorileri Göster’e veya ayrıntılı görünüm için bir uygulamaya veya bir kategoriye dokunun. Bu, kullanımınızın ayrıntılı bir dökümünü verir. Gün’ü seçerseniz kullanımınız saatlere göre ayrılır. Hafta’yı seçerseniz, günlük kullanımın yanı sıra hafta boyunca aldığınız toplam bildirim sayısını da görebilirsiniz. Ardından istediğiniz uygulamanın kullamını engelleyebilirsiniz.

Uygulama Sınırlama 1 saat ya da 1 gün bile olabilir. Bir uygulama size çok fazla bildirim gönderiyorsa (WhatsApp gibi bir mesajlaşma uygulaması olsa bile), artık neden telefonunuzu çok sık elinize aldığınızı biliyorsunuz demektir. Sadece birkaç saatliğine olsa bile, sohbet uygulamaları için bildirimleri susturmak yararlı olabilir.

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