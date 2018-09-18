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iPhone’unuz artık yüksek teknoloji bir metre gibi davranan yeni “Measure” uygulaması ile geliyor. Sadece uygulamayı başlatın, kameranızı bir nesneye doğrultun ve boyutunu ölçün. iPhone’da telefon kamerasıyla uzunluk ölçmek artık çok kolay.

iPhone: Telefon Kamerasıyla Uzunluk Ölçmek

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Bu iOS 12 güncellemesindeki birçok yeni özellikten biri. Artırılmış gerçekliği yani özellikle Apple’ın ARKit teknolojisini kullanır. Bunun gibi uygulamalar zaten App Store’da mevcuttu. Ancak şimdi iPhone ile birlikte geliyor.

Başlamak için “Measure” uygulamasını açın. Ana ekranınızda her zaman hızlıca kaydırabilir ve bulmak için “Measure” ifadesini arayabilirsiniz.

Ölçüm uygulamasını kalibre etmek için iPhone’unuzu hareket ettirmeniz istenecektir. Acayip bir şey yapmanıza gerek yok. Başlamak için hazır olduğunuzu söyleyene kadar iPhone’u döndürün.

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Uygulama hazır olduğunda, iPhone’unuzu ölçmek istediğiniz nesneye doğrultun ve daire içinde bir nokta görürsünüz. Ölçüm için başlangıç ​​noktasını eklemek için artı işareti düğmesine dokunun.

Telefonunuzu hareket ettirdiğinizde, bu nokta gerçek dünyadaki nesneye bağlı kalır. Siz telefonu hareket ettirdikçe iPhone iki nokta arasındaki mesafeyi gerçek zamanlı olarak ölçecektir.

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