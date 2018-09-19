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iPhone’unuzda sabahları işe veya okula giderken, çalar saat olarak kullanıyorsanız erteleme özelliği mağduru olma olasılığınız oldukça yüksek. Çalar saatin devreye girdiği andan itibaren erteleme özelliği de bu özellikle eş zamanlı olarak çalışır. Erteleme özelliği, saati ertelediğiniz andan itibaren birkaç dakika sonra alarmın tekrar çalmasını sağlar. Bu sinir bozucu bir durumdur ve sabahları gergin olmanıza neden olabilir.

iOS: Çalar Saatte Ertelemeyi Devre Dışı Bırakma

Eğer tek seferde uyanma konusunda profesyonelseniz çalar saatte ertelemeyi devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak alarm çaldığında tek seferde uyanacağınızı düşünmüyorsanız bu özelliği devre dışı bırakmayın. Çünkü işinize veya okulunuza geç kalabilirsiniz. Erteleme özelliği sürekli size saati hatırlatmak içindir.

Çalar saatte erteleme özelliğini devre dışı bırakmak için iPhone’unuzun uygulama menüsünden Saat uygulamasına gidin. Saat uygulamasının ana ekranının sağ üst köşesinde bulunan + butonuna tıklayın. Yeni alarm kurmak için bu ekranda, uyandırılmak istediğiniz saati belirleyin. Saati belirledikten sonra ekranda bulunan seçeneklerden Erteleme başlığının sağ tarafında bulunan butona tıklayarak bu özelliği devre dışı bırakın.

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Eğer alarmınız için erteleme özelliğini tekrar devreye sokmak isterseniz Saat uygulamasının ana ekranının sol üst köşesinde bulunan Düzenle butonuna tıklayın ve oluşturduğunuz alarmı seçin. Alarm düzenleme ekranında yer alan Erteleme butonuna bir kez tıklayın ve bu buton yeşil renkte olunca düzenleme ekranının sağ üst köşesindeki Kaydet’e dokunun. Böylece erteleme özelliğini tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

iOS: Çalar Saatte Ertelemeyi Devre Dışı Bırakma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!